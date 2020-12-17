معلقه واحدة على الشامبو مذهلة لنمو وتكثيف شعرك بغزارة وتمنع التساقط فى اسبوع

معلقه واحدة على الشامبو مذهلة لنمو وتكثيف فراغات شعرك معنا تجدي ما لا تتوقعيه، مثل وضع ملعقة من السكر للشامبو المناسب لنوع شعرك، فنحن نعم أن المكونات الطبيعية دائماً تحمل به الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية، وبالأخص من تعاني من تساقط الشعر والشيب المبكر وقشرة الرأس والشعر القصير وغيرها من المشاكل التي لا نهاية لها، فإذا كنتي تبحثين عن وصفات منزلية تحفز نمو الشعر، فتعالى معنا لتتعرفي على كيفية القيام بذلك.

يقضي على بقايا الجلد الميت المتراكمة بفروة الرأس مما يساعد على التنظيف بعنق لفروة الرأس.

يحفز البصيلة على نمو الشعر بغزارة، كما أنه يكافح تساقط الشعر.

يعالج شيب الشعر المبكر ويساعد في إعادة اللون الطبيعي له تدريجياً.

فوائد مزج السكر مع الشامبو

تعرفي معنا على طريقة مزج السكر الناعم مع الشامبو لكي تستفيدي من نتائجه المذهلة في تنقية وتطهير فروة الرأس:

شامبو منسب لنوع شعرك أو شامبو أطفال.

ملعقة واحدة من السكر الناعم.