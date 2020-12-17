معلقه واحدة على الشامبو مذهلة لنمو وتكثيف فراغات شعرك معنا تجدي ما لا تتوقعيه، مثل وضع ملعقة من السكر للشامبو المناسب لنوع شعرك، فنحن نعم أن المكونات الطبيعية دائماً تحمل به الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية، وبالأخص من تعاني من تساقط الشعر والشيب المبكر وقشرة الرأس والشعر القصير وغيرها من المشاكل التي لا نهاية لها، فإذا كنتي تبحثين عن وصفات منزلية تحفز نمو الشعر، فتعالى معنا لتتعرفي على كيفية القيام بذلك.
فوائد مزج السكر مع الشامبو
- يقضي على بقايا الجلد الميت المتراكمة بفروة الرأس مما يساعد على التنظيف بعنق لفروة الرأس.
- يحفز البصيلة على نمو الشعر بغزارة، كما أنه يكافح تساقط الشعر.
- يعالج شيب الشعر المبكر ويساعد في إعادة اللون الطبيعي له تدريجياً.
تعرفي معنا على طريقة مزج السكر الناعم مع الشامبو لكي تستفيدي من نتائجه المذهلة في تنقية وتطهير فروة الرأس:
- شامبو منسب لنوع شعرك أو شامبو أطفال.
- ملعقة واحدة من السكر الناعم.
- نقوم بمزج كمية مناسبة من الشامبو مع ملعقة من السكر وتخلط المكونات معاً بطريقة جيدة حتى أن يذوب السكر بالشامبو ويختفي تماماً.
- نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ لفتح المسام، ونقوم بتطبيق الخليط على الشعر مع عمل مساج رقيق لفروة الرأس للوصول للبصيلة وتحفيزها لعدة دقائق، ومن ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ ثم الفاتر للحصول على أفضل النتائج بوقت قصير يحب الحرص على القيام بذلك على الأقل مرتين من كل أسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلقه واحدة على الشامبو مذهلة لنمو وتكثيف شعرك بغزارة وتمنع التساقط فى اسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.