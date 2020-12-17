في ثواني اصبغي شعرك باللون الاحمر في المنزل بأسهل وأرخص طريقة زي الكوافيرة

هناك العديد من صبغات الشعر المختلفة وذات ألوان عدة ولكن بعض النساء قد تفضل اللون الأحمر عن غيره، ولكن لابد من معرفة شئ مهم عن اللون الأحمر يعتبر صبغ الشعر باللون الأحمر هو لون من الألوان الجريئة، ويناسب هذا اللون جميع ألوان البشرة ولكن يكون على البشرة البيضة أفضل من البشرة السمراء بكثير، ويمكن القيام بصبغ الشعر باللون الأحمر عن طريق الطرق الحناء أو من خلال الصبغات الكيماوية. صبغ الشعر باللون الأحمر( الصبغة التجارية) صبغ الشعر باللون الأحمر( الصبغة التجارية) المكونات: فرشاة أسنان.

القليل من الفازلين.

صبغة لونها أحمر.

علبة أكسجين.

قفازات بلاستيكية.

وعاء متوسط الحجم من البلاستيك. طريقة تحضير صبغة الشعر قومي في البداية باختيار اللون الأحمر الذي تريدينه وذلك لأن درجات اللون الأحمر تعتبر كثيرة فمنا الأحمر البرغندي وكذلك الأحمر التوتي وغيره.

قومي بعد ذلك بتحضير الوعاء البلاستك الذي سوف تقومي بعمل الصبغة فيه.

ضعي فيه عبوة الأكسجين والصبغة الكيماوية.

ملحوظة لابد من معرفة أن الشعر الطويل يحتاج إلى أربعة أو ثلاث عبوات على الأقل والشعر المتوسط عبوتان والقصير عبوة واحدة.

لابد من أن يكون شعرك جاف خالياً من الماء وذلك من أجل تخفيف الأضرار التي تنتج عن الصبغة.

قومي بعد ذلك بوضع بعض من الفازلين على حوالي الوجه وحوالي الأذنين من أجل الحماية من أضرار الصبغة.

بعد ذلك قومي بتقسيم شعرك إلى بعض الخصل.

ضعي الفرشاة في الصبغة وبعد ذلك ضعيه على الشعر ولابد من القيام بوضع الصبغة من الأسفل حتى أعلى الرأس.

لاحظي عدم تعرض جذور الشعر لهذه الصبغة.

قومي بعدها بتحضير وعاء من البلاستك وقومي بتغطية شعرك بهذا الوعاء.

واتركي الصبغة عليه لفترة من الزمن حوالي ربع ساعة وبعدها قومي بصبغ الجذور.

واتركيه حتى خمس دقائق وقومي بالتأكد من الوصول إلى اللون الفاتح بعد ذلك قومي بغسل شعرك من خلال الشامبو وبعض من البلسم ليصبح طرياً.

بعد ذلك تأكدي من الوصول إلى اللون المطلوب.

وإذا لم يكن شعرك قد وصل للون الذي تريديه فقومي باستخدام طريقة أخرى وليكن طريقة الصبغة عن طريق الحناء. طريقة تحضير صبغة الشعر

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