أفضل طريقة عمل الحلبة المعقودة للشتاء والدفء والطاقة

المفتقة أو الحلبة المعقودة أسماء لصنف واحد، فالمفتقة من أهم وأشهى المأكولات التي لا غنى عنها خاصة في فصل الشتاء نظراً لبرودة الجو نحتاج إلى أطعمة تساعد على التدفئة، فتعد المفتقة من أولى الاطباق التى تعمل على التدفئة بشكل سريع جدا، غير أنها مفيدة جدا لجسم الإنسان فهي تمد جسم الإنسان بالكثير من العناصر اللازمة له مثل الكالسيوم والحديد، وتساعد على زيادة الوزن بشكل فعال فيجب على الأشخاص الذين يعانون من النحافة الإكثار من تناولها للعمل على زيادة الوزن بشكل أسرع، وإليكم مكوناتها وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل المفتقة الحلبة المعقودة في المنزل:

المفتقة لا تحتاج إلى مكونات مكلفة مع العلم ان هذه المكونات تكفي لحوالي ستة أشخاص، فإذا كان العدد أكبر يفضل زيادة المكونات وهي كالآتي:

إحضار عدد 1 كوب كبير من زيت الذرة.

إحضار عدد 1 كوب كبير من بودرة الحلبة.

إحضار مقدار ربع كيلو من السمسم.

إحضار مقدار نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.

إحضار مقدار ربع كيلو جرام من الفول السوداني مقسوم إلى نصفين نصف مقشر والنصف الثاني مطحون ناعم.

إحضار وزن 1 كيلو جرام من العسل الأسود.

كيفية تجهيز المفتقة في المنزل:

المفتقه لا تحتاج إلى وقت كبير في تحضيرها فتحضيرها يأخد حوالى عشر دقائق وطهيها يأخد عشرون دقيقة، ولكي نقوم بتحضيرها يجب إتباع الآتي:

نحضر وعاء ونضع فيه زيت الذرة ونتركه يدفئ قليلاً. نقوم بوضع السمسم والفول السوداني ونتركه على نار متوسطة، للعمل علي تحميصه مع تقليبه بإستمرار. نقوم بوضع الدقيق حبة تلو الأخرى مع تقليبه أيضاً بإستمرار، وتركه لحين تغير لونه إلى اللون الذهبي. نقوم بوضع العسل ونقلبه جيداً، ونتركه لحين غليانه والحصول على خليط سميك. نقوم بتهدئة النار ووضع بودرة الحلبة، وتقليبها وتركها لمدة دقائق تغلى. نقوم بإطفاء النار وترك المفتقة تبرد ووضعها في طبق التقديم ونتناولها مع الخبز، مع مراعاة الإحتفاظ بباقي المفتقة في برطمانات زجاجية محكمة الغلق واستخدامها بعد ذلك.

يمكن أن يتم تقديمها فى أطباق على السفرة أو يمكن حشوها فى السندوتشات وتقيمها كوجبات أساسية.