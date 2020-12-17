وجبة عشاء خفيفة ولذيذة في نصف ساعة فقط مش هتبطلي تعمليها

اليوم نقدم لكل زوارنا الكرام طريقة عمل وجبة عشاء خفيفه بأقل مكونات، فكما نعلم تعتبر الوجبات الخفيفة من أكثر المأكولات التى يفضلها الكثير كما ينصح بها الاطباء كونها سريعة الهضم ويستفاد منها الجسم بشكل سريع، ومن خلال الفقرة التالية بالمقالة نعرض لكم طريقة مختلفة لإعداد وجبة عشاء خفيفة وسريعة وصحية أيضاً.

طريقة عمل وجبه عشاء خفيفه

المكونات

ثلاث حبات كبيرة من البطاطس

بصلة واحدة

ربع كيلو من اللحم المفروم

ملعقة صغيرة من الملح

كمية قليلة من زيت الزيون

كمية قليلة من الجبن حسب الرغبة

خمس بيضات

ملعقة من القزبرة

ملعقة من البقدونس

قومي بتقشير حبات البطاطس وبتقطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم ثم اغسليها جيداً وصفيها من الماء.

ضعي مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت على النار واتركيه حتي يسخن جيداً ثم ضعي البطاطس حتي تتحمر.

في ذلك الحين قومي بتقطيع البصلة إلىقطع صغيرة، ثم جهزي مقلاة أخري بها القليل من الزيت وحمري البصلة قليلاً.

خذي كمية اللحم المفروم وضعي عليها ملعقة من الملح والفلفل الأسود وملعقة من الكمون، قومي بتقليب جميع المكونات معا حتي تتجانس اللحم مع البهارات.

خذي اللحم المفروم المتبل وقومي بتشكيلها إلى كرات دائرية متوسطة الحجم وبعدها على مقلاة البصل واتركيها على نار هادئة.

اخرجي البطاطس المحمرة من المقلاة وضعيها في بولا وضعي عليها الكفتة وكمية البقدونس والجبن ثم ضيفي رشة من الملح وخليهم جيداً.

ثم اخفقي البيض عليهم وقلبيهم معا ثم اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 وادخلي البولا على الرف الأوسط واتركيها لمدة 10 دقائق حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي ثم أخرجيها وبألف هنا وشفاء.