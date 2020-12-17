طريقة نجرسكو الدجاج مثل المطاعم وصوص لذيذ جدًا وخطوات سهلة

طريقة نجرسكو الدجاج مثل المطاعم ، فقط في المنزل وأحلى وألذ بصوص جديد وخفيف، وهي طريقة سريعة تناسب المبتدئات أيضًا، وسوف يدمنها أفراد أسرتك، فقط اتبعي التعليمات ولا تنس منها شيئًا، وهي وجبة خفيفة ولذيذة يمكنك عملها في حال كان لديك عزومة، أو ترغبين في تجديد نوع الطعام الذي تقومين بطهيه يوميًا.

من أجل تعلم طريقة عمل نجرسكو الفراخ في المنزل، يجب اتباع كل ما سوف يذكر من مقادير سواء مقادير عمل المكرونة نفسها، أو مقادير الصوص الذي سوف نستخدمه، لأن الأمر يتوقف على نسبة المقادير في الوصفة، من أجل الاستمتاع بهذه الوجبة الخفيفة.

لاحظي أن الكمية والمقادير المذكورة هنا، يمكنها أن تكفي صينية مقاس 25 × 35 سم، وبإمكانك التحكم في كمية المقادير فيما بعد، ولكن جربي بهذه المقادير أول مرة.

كيس مكرونة سباجتي.

نصف كيلو من صدور الدجاج لامقطعة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الروز ماري.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الزيت.

فصان من الثوم.

حبة بصل متوسطة الحجم.

3 حبات فلفل ألوان.

كمية من المشروم الطازج.

كمية من الزيتون.

رشة من الفلفل الحار (يمكنك الاستغناء عنه).

جبنة موزاريلا (يمكنك عمل جبنة موزاريلا في المنزل ، وتوفير أموالك).

، وتوفير أموالك). مقادير صوص البشاميل

6 أكواب من الحليب السائل (أي ما يعادل لتر ونصف).

5 ملاعق كبيرة من الدقيق (الطحين).

5 ملاعق كبيرة من الزبدة.

ورقة لوري.

رشة ملح ناعم.

رشة فلفل أبيض.

حبة جوزة الطيب.

في البداية ابدئي مع تتبيل الدجاج، وفي وعاء عميق ضعي صدور الدجاج، وأضيفي إليها ملح وفلفل والروز ماري ورشة الكزبرة الجافة والبابريكا، مع فرم فصين ثوم ثم الزيت، وقلبي الدجاج مع التوابل واتركيها جانبًا حتى تنغمس جيدًا في التتبيلة. قومي بسلق المكورنة الاسباجتي، في إناء به ماء ساخن وبه رشة ملح، ولا تدعيها على النار كثيرًا، فدعيها نصف سلق. صفي المكرونة واغسليها بمياه باردة. جهزي الخضروات أثناء سلق المكرونة، قطعي المشروم الطازج والفلفل إلى شرائح، مع البصلة كذلك. في إناء على نار متوسطة، ضعي قليل من زيت الزيتون، ثم اسكبي أولًا الدجاج المتبل، حمريها قليلًا ثم أضيفي الخضروات، واتركيها تنضج قليلًا. الآن جهزي صوص البشاميل الأصلي، في إناء عميق ضعي قطعة الزبدة مع الدقيق وقلبيهم جيدًا، ثم أضيفي إليهم الحليب تدريجيًا واخلطي، حتى ينعم الخليط تمامًا، وتأكدي من عدم وجود تكتلات. أضيفي منكهات البشاميل، مثل ورق اللوري وجوزة الطيب، والفلفل والملح (يمكنك إضافة ملعقة من القشطة، وملعقة من الجبنة الكريمي)، واتركيه على النار قليلا ثم ارفعيه. الآن يمكنك تجهيز صينية نجرسكو الدجاج بالبشاميل الأصلي، عقب تجهيز كل مكوناتك. في الصينية البايركس رشي قليل من الزيت، ثم ضعي طبقة رفيعة من البشاميل، ثم أضيفي نصف كمية المكرونة. أضيفي البشاميل مرة ثانية، ثم ضعي الخضروات والزيتون والجبنة الموزاريلا، ثم أضيفي المكرونة ثم طبقة بشاميل، ثم طبقة جبنة موزاريلا. في الفرن ضعيها من 20 إلى 30 دقيقة، في المنتصف بالفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية. ثم أخرجيها وإذا أردتِ تقطيعها فبي صورة مربعات منتظمة، يجب تركها تبرد تمامًا، وإذا أردت تقطيعها بحيث يكون صوص البشاميل سائلًا فافعلي ذلك وهي ساخنة، ولا تنس تجربة طريقة عمل بطاطس فريسكاس في المنزل ، وتقديمها مع المكرونة النجرسكو في المنزل.