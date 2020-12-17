الخبيزة … معلومات وفوائد هامة لم تكن تعرفها من قبل تعرف عليها الان

الخبيزة، الكثير ممن يعيشون اليوم لا يعرفون ماهي الخبيزة وماهي طبيعتها، وذلك لان هذه الاجيال اهملت الخبيزة بالرغم من اهميتها وفائدتها للانسان، وفي هذا المقال سوف نتعرف على ماهي الخبيزة وماهي فائدتها للانسان وكيف يستفيد منها الانسان .

اولا ماهي الخبيزة

هي نبات عشبي، وهي من فصيلة الخبازيات، وهي لها اوراق دائرية الشكل ومسننة ومجنحة، ولها ازهار صغيرة،وهي لها اسم علمي حيث تعرف باسم ” Malva sylvestris”، والاجزاء التى تستخدم من هذا النبات هي الاوراق والازهار فقط لكن الساق فلا يستخدم.

وكانت تزرع في الماضي بشكل كبير في المزارع والحقول وتوجد بعض المحافظات في مصر تقوم بزراعتها حتى الان، لكن الكثير من محافظات مصر توقف عن زراعة الخبيزة واهملوا تناولها ايضا.

ونجدها في الزراعات موجودة بدون قصد زراعتها، اي انها تظهر في الحقول وسط الزراعات فنجدها في البرسيم ونجدها في القمح وكذلك نجدها على حواف الترع والمصارف وقنوات الميياه بدون قصد زراعتها وذلك لانها نبات عشبي.

الخبيزة قديما

عرفت منذ القدم وعرفت فوائدها وكان يتناولها اجددانا كاكله اساسية في مائدتهم وذلك لانهم عرفوا فوائدها الكثيرة، فكانت الخبيزة طبق دائما في مائدة البيت المصري.

فوائد الخبيزة

وكما سبق القول ان للخبيزة فوائد كثيرة جدا قد يكون عرفها اجددنا، ولكن اليوم لا يعرفها الكثير منا، وذلك لاننا اهملنا اكلها واهملنا تناولها في بيوتنا، ولوعرفنا اهمية وفائدة الخبيزة لجعلنها اكلة اساسية على مائدتنا كل يوم وباستمرار وفي السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على فائدة الخبيزة

فوائدها

تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامانات فمن المعادن الموجودة

الماغنسيوم والحديد والكالسيوم والحديد، كما انها تحتوي على الكثير من الفيتامينات منها فيتامين ا وفيتامين ج .

وفوائدها كثيرة ومتعددة في علاج الامراض ومنها