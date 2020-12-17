 وصفات طبيعية للتخلص من شيب الشعر نهائياً.. وودعي الشعر الأبيض إلى الأبد بوصفات الأجداد

وصفات طبيعية للتخلص من شيب الشعر، شيب الشعر من العوامل الطبيعية التي تؤثر على نفسية السيدات وأحياناً تظهر في سن مبكرة وله كثير من العلاجات الكيميائية والطبية لكنها للأسف غالباً ما تكون غير مجدية أو مؤثرة بنسبة ضئيلة وفى بعض الأوقات تكون مكلفة جداً ، فيما يلي نعرض وصفات طبيعية سهلة وغير مكلفة وبسيطة ومتوفرة لدى جميع البيوت ومجربة عند أجداد الأجداد قبل كل الاختراعات الكيميائية واللجوء الطب الحديث.وصفات طبيعية للتخلص من شيب الشعر
الوصفة الأولى:
مكونه من ثلاث ملاعق شاي أسود خشن الحبة، ومعلقة كبيرة من ملح الطعام الناعم العادي، ونضيف إليهم كوب من الماء ونضعهم في إناء ونتركهم على نار هادئة حتى تمام الغليان لمدة ربع ساعه ،بشرط أن تكون على نار هادئة حتى يخرج الشاي خلاصتة، وعندما تبرد تماماً يتم وضعها في بخاخ خاص بالاستعمال، ويتم استعمالها يوميا على الشعر لتعطى نتائج مُبهرة في وقت قصير .وصفة طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض
هى من الوصفات السهلة لكن خطواتها أطول قليلاً مع نتائج مضمونة ومجربة، حيث تحتوى على ثلاث مكونات أساسية وهى الحناء والحلبة وحبة البركة:
- يتم إحضار نصف كوب من الحناء، وربع من الحلبة، وربع آخر من حبة البركة، تُطحن حبة البركة وتحمص كلا من الحلبة والحناء على نار هادئة تماماً حتى يصلوا للون الأسود الداكن، مع مراعاة أن يكون كل مكون على حدى.
- ثم نمزج الثلاث مكونات معاً على النار ونضيف لهم كوب من الماء أو يقل عن ذلك قليلاً ويغلى لمدة خمس دقائق ونتركها حتى تبرد.
- نُضيف لها ملعقتان من اللبن الرايب أو الزبادي وتترك حتى تمتزج لمدة ساعتان.
- وتترك على الشعر ويغطى جيداً لمدة من ساعتين إلى ثلاثة.
- يفضل تكرارها مرة كل أسبوع أو من مرتان إلى أربعة في الشهر، سوف تحصلين على نتائج مبهرة للغاية.
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