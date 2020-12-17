 وصفات طبيعية للتخلص من شيب الشعر نهائياً.. وودعي الشعر الأبيض إلى الأبد بوصفات الأجداد

وصفات طبيعية للتخلص من شيب الشعر، شيب الشعر من العوامل الطبيعية التي تؤثر على نفسية السيدات وأحياناً تظهر في سن مبكرة وله كثير من العلاجات الكيميائية والطبية لكنها للأسف غالباً ما تكون غير مجدية أو مؤثرة بنسبة ضئيلة وفى بعض الأوقات تكون مكلفة جداً ، فيما يلي نعرض وصفات طبيعية سهلة وغير مكلفة وبسيطة ومتوفرة لدى جميع البيوت ومجربة عند أجداد الأجداد قبل كل الاختراعات الكيميائية واللجوء الطب الحديث.

وصفات طبيعية للتخلص من شيب الشعر

الوصفة الأولى:

مكونه من ثلاث ملاعق شاي أسود خشن الحبة، ومعلقة كبيرة من ملح الطعام الناعم العادي، ونضيف إليهم كوب من الماء ونضعهم في إناء ونتركهم على نار هادئة حتى تمام الغليان لمدة ربع ساعه ،بشرط أن تكون على نار هادئة حتى يخرج الشاي خلاصتة، وعندما تبرد تماماً يتم وضعها في بخاخ خاص بالاستعمال، ويتم استعمالها يوميا على الشعر لتعطى نتائج مُبهرة في وقت قصير .

وصفة طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض

هى من الوصفات السهلة لكن خطواتها أطول قليلاً مع نتائج مضمونة ومجربة، حيث تحتوى على ثلاث مكونات أساسية وهى الحناء والحلبة وحبة البركة: