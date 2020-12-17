أحلى طبق مسقعه بالبشاميل بدون لحمه طعم لذيذ وتحفه وشكل جذاب

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تعتبر المسقعه بالبشاميل بدون لحمه من الأكلات الشعبية لدى المصريين والتي تناسب معظم الناس من الناحية المادية، وهي من الأكلات التي يمكن أن تتناول باردة أو ساخنة وذلك على حسب رغبة كل شخص، وهي تحتوي على عدة مكونات مفيدة للجسم ومنها الباذنجان حيث يحتوي على نسبة عالية من الحديد ويعمل على تنظيم عمل الجهاز الهضمي ويحتوي أيضاً على مغذيات تعمل على تحسين الدورة الدموية ويحافظ على سيولة الدم مما يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم، ويمكن إعداد المسقعة باللحمة أو بالبشاميل أو كلاهما أو من غير ذلك تماماً، وأكله المسقعه بالبشاميل بدون لحمه لذيذة وشهية ويحبها الكثير من الناس، وسوف أعرض لكم طريقة عمل المسقعه بالبشاميل بدون لحمه.مكونات المسقعه بالبشاميل بدون لحمه
تحتوي المسقعه بالبشاميل بدون لحمه على عدة مكونات متوفرة عند كل ست بيت وهي كالتالي:-
- 3 حبات من الباذنجان الأسود.
- 2 حبة من البطاطس.
- 3 حبات من الفلفل الأخضر.
- 4 حبات من الطماطم.
- 4 فصوص من الثوم المفروم.
- حبة صغيرة من البصل مقطعة مكعبات صغيرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملح ( حسب الرغبة ).
- زيت للقلي.
البشاميل
- 3 ملاعق من الدقيق.
- 3 ملاعق من السمنة.
- 2 كوب من الماء أو اللبن.
- فلفل أسود ( حسب الرغبة ).
هناك عدة طرق مختلفة لإعداد المسقعه بالبشاميل بدون لحمه وكل طريقة اسهل من الأخرى وهي كالتالي:-
- تقشر البطاطس وتقطع إلي حلقات، ونقوم ايضاً بتقطيع الباذنجان والفلفل الأخضر إلي حلقات ونقوم بغسل كل هذه المكونات جيداً بالماء.
- نقوم بقلي البطاطس أولاً ثم الباذنجان ثم الفلفل الأخضر إلي أن يذبل.
- ثم نقوم بخلط الطماطم في الخلاط أو استخدام صلصة الطماطم الجاهزة.
- ثم نضع قليل من الزيت في إناء على النار ونضع به الثوم المفروم والبصل المقطع حتى يذبل ونضع عليهم صلصة الطماطم والفلفل الأسود والكمون ونتركها حتى تتسبك.
- ونقوم في ذلك الوقت بعمل البشاميل.
- نحضر صينية من البايركس أو أي صينية اخرى ونقوم برص طبقة من الباذنجان والبطاطس والفلفل الأخضر، ثم نضيف الصلصة ثم نضع طبقة أخرى من الباذنجان والبطاطس والفلفل، ثم نضيف عليهم البشاميل.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها في الفرن حتي يحمر لونها وتقدم باردة أو ساخنة.
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