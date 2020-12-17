طريقة عمل صبغة الشعر في المنزل بأبسط الخطوات وبأقل تكلفة

صبغة الشعر من أهم الموضوعات التي تبحث عنها المرأة، لأن جمال المرأة يبدأ من جمال شعرها، وكثير من النساء يفضلون استخدامها لتغيير لون الشعر وتجميله، وبسبب تكلفة الذهاب إلى مراكز التجميل التي أصبحت مرتفعة وغالية الثمن، فالكثيرين منهم يفضلون عملها في المنزل لتوفير الأموال التي سوف يصرفونها في هذه المراكز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات عملها في المنزل بأقل تكلفة وبخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل صبغة الشعر

يجب أن تتوفر بعض الأدوات لعملها وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار فراشة حتى نستطيع توزيع الصبغة على جميع جذور الشعر. نحضر وعاء كبير من السيراميك لأن الأواني المعدنية تتفاعل مع الصبغة وتؤدي إلى افسادها. إحضار خفاقة للقيام بخلط مكونات الصبغة بسرعة، وتصبح متجانس ونضيف السائل المظهر للون الشعر (الأكسجين). ملعقة من البلاستيك تكون عريضة لفصل الشعر. ملاقط من البلاستيك لتقسيم الشعر حتى نستطيع توزيع الصبغة. إحضار مشط لتقسيم الشعر ويكون له زيل لاستخراج خصلات الشعر لتكون جاهزة لعمل الصبغة. إحضار مناشف غامقة لحماية الملابس من سقوط الصبغات عليها، ومسح الصبغات التي تسقط على الأرض. تنر كحولي لإزالة البقع التي تقع على الجلد والأرضيات. نحضر مؤقت لحساب والوقت.

طريقة الاستخدام

هناك بعض الخطوات السليمة التي يجب إتباعها عند القيام بعملية صبغة الشعر في المنزل وهى كما يلي:-

القيام بعمل نظافة للشعر قبل وضعها، وغسلة جيداً قبل الاستخدام.

نقوم بتجفيف الشعر جيداً قبل الاستخدام.

القيام بقراءة التعليمات الخاصة بعمل الصبغات جيداً حتى لا يحدث خطأ.

نقوم بتفريغ الألوان بوعاء من البلاستيك ونصب فوقها ماء الهيدروجين، ونخلطهم جيداً بالفرشاة حتى نستطيع الحصول على خليط متجانس.

نقوم بتمشيط الشعر جيداً بالفرشاة حتى لا يصبح الشعر متشابك مع بعضه.

نقوم بتوزيعها على خصلات الشعر، ونمسح الجبين والعنق والأذنين بالكريم أو الفازلين على طول خط الشعر، حتى لا يحدث تلوث لهذه المنطقة.

ارتداء القفازات في الأيدي.

نقوم باختيار اللون القريب من لون الشعر.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أربعة أقسام، قسمان من الأمام وقسمان من خلف الأذن.

نقوم بطلب المساعدة لتلوين المنطقة الخلفية حتى يتم صبغ كل الرأس.

نغطي الرأس بكيس من البلاستيك أو النايلون للحافظ على حرارة الشعر.

نتركها حوال 45 دقيقة، بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالطريقة العادية، واستخدام البلسم لكي يصبح الشعر ناعم.

نقوم بتنشيف الشعر بمنشفة، ولا نستخدم المنشفة الكهربائية حتى لا يتقصف الشعر.

نصائح عند استخدام صبغة الشعر

هناك بعض النصائح التي يجب إتباعها عند استخدامها وهى كما يلي:-