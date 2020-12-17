طريقة عمل روج الشفايف السحري وايلاينر العيون اللي مكسر الدنيا في المنزل

روج الشفايف السحري ، هو روج طبي يعمل على تغذية وترطيب الشفايف ويعطيها مظهر جمالي جذاب، ويحميها من التشققات، وهو يمنح الشفايف مظهر طبيعي ويجعلها ناعمة غير مشققة لأنه لايحتوي على أي مواد كميائية، وهو روج ثابت يدوم طول اليوم حتى بعد غسله، ويعطي الشفاه لون وردي جميل، فإذا كنتي ترغبين في عمل روج الشفايف الرائع في المنزل فتعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل روج سحري في المنزل بمكونات سهلة تمنح الشفايف نسبة ترطيب عالية، ويبقى ثابت على مدار اليوم وهو طبيعي وأمن عليها.

مكونات عمل روج الشفايف السحري

يحتوي الروج على بعض المكونات الطبيعية التي تظهر من جمال شفايفك وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من شمع العسل. ملعقة صغيرة من زبدة الشيا. ملعقة صغيرة من زيت اللوز. أي لون من الألوان الطبيعية التي ترغبين فيها.

طريقة التحضير

إتبعي الخطوات التالية لتحصلي على روج الشفايف السحري الطبيعي بالمنزل بخطوات سهلة تجعل شفايفك جميلة وجذابة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار أناء به ماء ونتركه يغلي حتى يتصاعد البخار منه.

ثم نحضر طبق صغير ونضع شمع العسل وزبدة الشيا وزيت اللوز على حمام البخار، ونقلبهم حتى يذوب الخليط تماماً ونتركه لبضع ثواني على حمام البخار ثم نرفعه ونتركه جانباً حتى يبرد.

ثم نقوم بإضافة أي لون من الألوان الطبيعية التي ترغبين فيها ونقلبهم حتى يتجانس الخليط مع بعض.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في الأواني المناسبة ونضعه في الثلاجة ليتماسك قبل الاستخدام.

طريقة عمل ايلاينر العيون

يمكنك عمل ايلاينر رائع في المنزل لتحديد عيونك يجعلك تظهري من جمالها وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي. قلم كحل. شمعة. علبة ايلاينر فارغة.

طريقة التحضير

يمكن عمل ايلاينر العيون بالخطوات التالية:-