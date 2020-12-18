أسرع حمية لخسارة كيلو جرام يوميًا حمية العنب لخسارة الوزن

أسرع حمية لخسارة كيلو جرام يوميًا حمية العنب، الكثير منا يعاني من مشكلة زيادة الوزن وتراكم الدهون على الجسم في مناطق مختلفة مثل الأرداف والفخذين والذراعين وبالتأكيد البطن، فنتجه للبحث عن طرق تخسيس صحية وسليمة لخسارة ذلك الوزن الزائد، وتحسين شكل الجسم والقوام، ويحتاج ذلك إلى ممارسة التمارين الرياضية مع اتباع نظام غذائي صحي وكمية غذائية مناسبة للوصول للوزن المثالي، وثبت أن رجيم العنب أو رجيم عصير العنب من أسرع الطرق لخسارة الوزن مع المواظبة على التمارين الرياضية، وينصح باستشارة الطبيب الغذائي أولًا.

شروط رجيم العنب

تساعد حمية عصير العنب في الوصول للوزن المثالي في مدة قصيرة، حيث يعتبر من أنواع الرجيم القاسي فيجب ألا يتم أتباعه لمدة تزيد عن 5 أيام فقط، حتى لا يسبب أي مشاكل أخرى للجسم نتيجة لفقد الكثير من العناصر الغذائية الأخرى فيضعف الجسم، ويمكن استخدام أي نوع عنب سواء الأحمر أو الأخضر أو الأسود، ولا يتم تحليته عند استخدامه مع الاهتمام بتصفيته من أي بقايا به.

يتم شرب عصير العنب بمعدل 3 مرات على مدار اليوم، مرة في الصباح وفي المساء قبل 6 مساءً وعند الظهر. يوفر عصير العنب على مدار اليوم 500 سعر حراري للجسم فقط، وذلك يجعل الجسم يبحث عن مصدر طاقة إضافي له فيقوم بحرق الدهون. يجب شرب مقدار ماء كبير مع العصير على مدار اليوم، لأن ذلك يسمح للجسم بحرق أكثر للدهون مع التخلص من سموم الجسم. عند الشعور بالجوع لا يتم تناول الطعام من أي نوع، فقط العصير والماء طوال اليوم.

يسمح بخسارة 1 كيلو جرام كل يوم أو يومين، لذلك لا يجب أن تزيد مدته عن 5 أيام، ويكرر مرتين فقط في السنة، حتى يساعد الجسم في التخلص من السموم المتراكمة به. ممارسة الرياضة كل يوم لمدة نصف ساعة على الأقل.

لا يتم اتباع رجيم العنب إلا بعد استشارة الطبيب المختص. ممنوع على مرضى السكر، ومرضى حساسية العنب. قد يسبب الأصابة بالإسهال أو بالإمساك.

نصائح لخسارة الوزن مع رجيم العنبتحذير عن رجيم العنب