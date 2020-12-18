تفتيح اليدين في دقائق.. وصفة سحرية لتبييض فوري دائم ليديكِ مهما كان لونها

تفتيح اليدين في دقائق ، يعد الذهاب إلى خبراء التجميل أو مركز العناية بالبشرة ليس دائمًا أمراً سهلاً، إما لضيق الوقت أو لارتفاع أسعار الباديكير، لذا تُعد العلاجات المنزلية هي أفضل اختيار، بل في بعض الأحيان هي أفضل اختيار ذو فاعلية كبيرة ونتائج مضمونة، دون التعرض لمشكلات المواد الكيميائية وأضرارها.

تفتيح اليدين في دقائق

لماذا ينصح الخبراء بضرورة الحفاظ على بياض يديك؟ فعلى الرغم من أن العديد من النساء تحب التان أو تسمير البشرة، كي تبدو أكثر صحة وأقل عيوب، كما يجعلكِ اللون الأسمر تبدين أنحف، ولكن للأسف كل هذه المميزات لا تنطبق على اليدين، فجلد اليدين أكثر عرضة للجفاف، كما يجعلكِ تبدين أكبر سنًا، ويجعل المفاصل في الأصابع أكثر وضوحًا، لذا ارتبطت اليدين الناعمتين البيضاوتين بالأنوثة والرقة، سنخبركم اليوم عن وصفة فعالة لتبييض اليدين بشكل فوري.

الليمون والجيلاتين لتبييض اليدين

يحافظ الليمون على جمال يديكِ، حيث يحتوي على العديد من المواد التي تكافح التصبغ المفرط، وذلك بفضل التركيز العالي للأحماض العضوية الموجودة بكثرة في قشر الليمون، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يتداخل مع تكوين الميلانين في الجلد، ولكن قبل استخدامه لابد من التأكد من عدم وجود حساسية، ووصفتنا اليوم سهلة و سريعة وفعالة.

المكونات

عصير ليمونتين.

ملعقة من الجيلاتين.

ملعقة من الماء الدافئ

طريقة التحضير