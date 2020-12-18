طريقة عمل طبق الزلابية اللذيذة المقرمش في المنزل بخطوات سهلة

يعد طبق الزلابية من أطباق الحلويات المشهورة في جميع البلدان العربية، وله أكثر من شكل ويطلق عليها العوامة ولقمة القاضي، وهى من الحلويات المشهورة في شهر رمضان، وتوضع على موائد الرحمن، ويتم توزيعها على الناس أثناء الإفطار وفي الشوارع، وهى من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكثير من الناس وكثير من الأطفال يفضلون تناولها بالسكر، وهى من أسهل الحلويات التي يكمن عملها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وسوف نتحدث من خلال موقع ثقفني، عن طريقة عمل طبق الزلابية في المنزل.

مكونات عمل طبق الزلابية بالمنزل

تحتوي العوامة على بعض المكونات التي تجعل طعمها مقرمش ولذيذ وهى كما يلي:-

2 كوب من الدقيق. ملعقة صغيرة من النشا. كيس من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من السكر. رشة بسيطة من الملح. 2 كوب من الماء الدافئ. زيت للقلي. شربات للتحلية.

طريقة التحضير

يجب إتباع الخطوات التالية لعمل طبق الزلابية اللذيذة المقرمشة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الماء الدافئ، ثم نضيف الدقيق والخميرة الفورية والملح وملعقة النشا، ثم نعجن المكونات مع بعض حتى يصبح العجين طري للغاية، ثم نغطيه ونتركه حتى يختمر.

بعد أن يختمر العجين ويملأ الإناء، نقوم بإحضار طاسة عميقة، ونضع فيها كمية من الزيت مناسبة للقلي.

بعد ذلك نشعل النار ونضع الطاسة، ونتركها حتى تسخن ثم نقوم بتقطع العجين، ونضع طبق ماء صغير بجانب العجين لنغمس الملعقة به حتى لا يلتصق العجين بها ونبدأ القلي.

نقوم بتحريك العوامة في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي، ثم نخرج الزلابية من الزيت ونضعها في الشربات البادر ونتركها ثواني حتى تتشرب من الخليط.

في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي، ثم نخرج من الزيت ونضعها في الشربات البادر ونتركها ثواني حتى تتشرب من الخليط. بعد ذلك نخرجها من الشربات ونصفيها من القطر، ثم نضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

أنواع الزلابية

يوجد للزلابية أنواع وأسماء كثيرة وهى كما يلي:-