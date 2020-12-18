علاج تساقط الشعر وإنبات الفراغات، قد تحلم كل فتاة بشعر طويل ولامع ولكن تساقط الشعر وتقصفه سرعان ما قد يهدد هذا الحلم ولذلك من خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم وصفة رائعة لعلاج تساقط الشعر وإنباته وملئ الفراغات وهي وصفة الخزامى التي لها تأثير فعال في علاج تساقط الشعر . وصفة الخزامى لعلاج تساقط الشعر نحضر كوب ونصف من الشامبو ويفضل شامبو الأطفال أو أي شامبو خالي من أي مواد كيميائية .

نضيف إليه ملعقة كبيرة من الخزامي ملعقة من إكليل الجبل وملعقة كبيرة من القرنفل المطحون .

ونضيف إليه ملعقة من الزنجبيل المطحون ونضيف معهم نصف ملعقة من القرفة المطحونة

نقلب جميع المكونات مع بعضها البعض وإذا كانت الوصفة سميكة ممكن إضافة ملعقة ماء ونقلبهم حتى يصبح خليط كريمي أو أخف قليلاً .

ثم نسكب الخليط في زجاجة محكمة ثم نتركها في الغرفة لمدة أسبوع كامل .

ثم نستخدم الوصفة على الشعر أثناء الاستحمام وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام في تنعيم الشعر وترطيب وإنبات الشعر وملئ الفراغات .

قد يدخل الخزامي في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالشعر لأنه يحتوي على الكثير من المكونات المفيدة التي تغذي الشعر . أهمية وفوائد الخزامى للشعر الخزامي مفيد جداً للشعر لأنه يعمل على حماية الشعر من التساقط .

الخزامى هام جداً في ترطيب فروة الرأس وتنظيف فروة الرأس من الفطريات والبكتريا .

يعمل الخزامي على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف .

الخزامي يعالج الشعر المتساقط ويعمل على إعادة نموه مرة أخري .

يعالج الخزامي شيب الشعر المبكر .

يعمل الخزامي على تنشيط الدورة الدموية في الرأس .

الخزامي يقضي نهائياً على قشرة الشعر . وصفة الخزامى لعلاج تساقط الشعرأهمية وفوائد الخزامى للشعر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة واحدة ضعيها على الشامبو لن يتوقف شعرك من النمو وتعالج تساقط الشعر وإنبات الفراغات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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