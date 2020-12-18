علاج التثدي عند الرجال

يعتبر التثدي عند الرجال مشكلة عندما تنتفخ أنسجة الثدي وتمرض وهو مهين ومزعج للرجال ، ولكن هل يمكن التخلص منه بشكل طبيعي؟ وفي هذا المقال سنتعرف على أسباب وعلاج هذه المشكله طرق أمنه.

أسباب حدوث التثدي لدى الرجال

تحدث مشكلة التثدي عند الرجال بسبب عدم التوازن في هرمون الجسم ، مما قد يؤثر على أحد الثديين أو كليهما. التفسيرات الرئيسية لعدم المساواة الهرمونية وبالتالي للتثدي تشمل ما يلي هي أهم الأسباب:

مرض الكبد المزمن

استخدام الماريجوانا الاستهلاك المفرط للكحول الماريجوانا

الآثار الجانبية لأشكال معينة من المواد الطبية

زيادة الوزن

مرض الكبد الحالي تأثيرات ماريجوان بابيرسايد

ما هي الطرق الطبيعيه لعلاج التثدي عند الرجال

سيساعد النظام الغذائي الذي يحتوي على الأطعمة الغنية بالزنك على معالجة مشكلة التثدي عند الرجال خاصةً عندما يكون هرمون التستوستيرون ناتجًا عن انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون.

توجد أوميغا 3 في بذور الكتان ، مما يزيد من مستوى هرمون التستوستيرون ويقلل من هرمون الاستروجين. علاوة على ذلك ، تساعد بذور الكتان على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

زيت السمك أوميغا 3 غني يساعد على زيادة انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون ، والذي قد يكون سبب مشكلة التثدي.

بالإضافة إلى وظيفته في تحليل الكربوهيدرات وبالتالي في إزالة الدهون المحتجزة في الجسم ، فإن استخدام الهندباء يساعد في القضاء على السوائل المحتبسة والسموم المتراكمة.

هل كنت تعلم أن التحضير ، عزيزي الرجل ، يساعدك على إعادة التوازن لمستويات الهرمونات؟ ليس هذا فقط ، فالرياضة تقوي عضلات الجسم وتتراكم الدهون في الجسم بشكل جميل وصحي.

بعض النصائح الإضافيه للتخلص من التثدي للرجال

١.التوقف عن التدخين ومصادر التبغ

٢.التركيز على تناول الأطعمة العضوية

٣.شرب كمية كافية من الماء كل يوم

٤.الحفاظ على وزن صحي

وفي نهاية هذا المقال نرجوا ان نكون قد افدناكم ونشكركم على حسن الزيارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.