طريقة عمل الزيتون المخلل الأخضر والأسود في البيت بطعم ألذ من المحلات

طريقة عمل الزيتون المخلل الأخضر , المخلل يعد من أشهى الأطباق التي تساعد في فتح الشهية ولذلك يحبها الكثير ونجدها متوفرة دائما على الموائد ولذلك تريد السيدات أن تقوم بعمل مخلل الزيتون بالمنزل بدلًا من شرائها ويحاول ولكنه ليكون مثل مخلل المحلات ولذلك لا تقلقي سيدتي من اليوم سوف نوضح لكي بالسطور التالية خطوات تحضير مخلل الزيتون خطوة بخطوة.

طريقة عمل الزيتون المخلل الأخضر

لعمل وصفة الزيتون المخلل الأخضر لابد من إعداد مجموعة من المقادير تتلخص في الأتي:-

2 كيلو زيتون أخضر.

كوب ونصف عصير ليمون.

6 ملاعق ملح طعام.

ملعقة ونصف من السكر.

كوب زيت نباتي.

حبة البركة.

المقادير

أولا عليكي الاهتمام بالغسل الجيد لزيت الزيتون وبعد غسله ينقل لاناء نظيف ونحضر سكينة ويتم صنع فتحات بداخل الزيتون ويجب أن تكون الفتحات طولية.

يمكنك وضع ماء على النار ونتركه حتى يغلى وبعد ان يغلي نضعها جانبا لكي يبرد.

نحضر برطمان ونضع به الماء وكافة المكونات السابقة وزيت الزيتون وبعد ذلك يغلق البرطمان بإحكام لعدم فتحه.

ولكي ينضج الزيتون ويصبح طعمه شهي يجب تركه لمدة لا تقل عن الشهرين، وينصح بعدم وضع البرطمان في درجة حرارة مرتفعة.

والآن سيدتي تتمتعين بمذاق شهي مثل ما يباع بالمحلات .

2 كيلو زيتون أسود.

كوب زيت نباتي.

2 لتر من الماء.

ملح طعام.

خطوات التحضيرطريقة عمل مخلل الزيتون الأسود

أولا يتم غسل الزيتون جيدًا بالماء وبعد غسله نضع عليه القليل من الملح ويتم التقليب.

ثم يتم وضعه بداخل مصفاة ويغطي بقماشة قطنية ويترك بداخل المصفاة لمدة أسبوع وكل يوم يتم تقليبه.

وبعد هذه المدة والتأكد من تصفية مرارته نضعه بالماء على النار ونتركه يغلى.

وبعد الغليان يغسل بالماء مرة أخرى لكي يصير شكله أخضر، وبعد ذلك يوضع في برطمان ويوضع عليه الملح والزيت .

ويوضع أيضا الماء بحيث يتم تغطية كمية الزيتون ونتركه لمدة شهر على الأقل وبعد هذه المدة سوف تستمتعين بطعم شهي.

ملحوظة قبل فتح البرطمان في كل مرة ينصح برجه جيدا وبعد ذلك يمكنك فتحه وتناول حبات الزيتون، والآن سوف تتمتعين بزيتون مثل المحلات واشهى وبالف هنا.

طريقة التحضير