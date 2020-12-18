وصفه سحريه من جارتي الباكستانية كنز ربانى لنمو الشعر بغزارة دون توقف وملئ الفراغات والقضاء على الصلع نهائياً

بياض البيض يحتوي على كمية هائلة من البروتين والتي يحتاج إليها الشعر حتى ينمو بشكل طبيعي وصحي، فعندما يتساقط الشعر يكون قد تعرض لقلة العناصر المهمة التي تبني فروة رأس صحية وفي تلك الحاجة تكونين سيدتي بحاجة إلى تعويض الشعر تلك العناصر، فاحرصي على استخدام وصفات بياض البيض للشعر.

ماسكات بياض البيض للشعر من أفضل العلاجات الطبيعية التي يمكن استخدامها لنمو الشعر بغزارة والحد من التساقط ومن أهم طرق استخدامه التالي:

ماسك بياض البيض وجل الصبار:

قومي باستخدام بياض بيضتين ضعيهم في وعاء واخلطيهم مع 4 ملاعق كبيرة من جل الصبار وملعقتين من زيت الزيتون وابدئي في خفق المكونات لمدة 10 مكونات حتى ينتج عن الخليط الرغاوي وبعدها يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة نصف ساعة ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو وكرري استخدامها بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج.

بياض البيض والموز:

هو من الوصفات التي يتم استخدامها لحل الكثير من مشكلات الشعر فهي تمنح التغذية الكاملة والترطيب العميق، فقط احضري وعاء ضعي به حبة موز مهروسة وبياض بيضة و3 ملاعق كبيرة من الحليب و3 ملاعق كبيرة من من العسل وزيت الزيتون وابدئي في الخلط جيداً ثم توضع المكونات بوعاء وضعيها على الشعر من الجذور حتى الأطراف واتركيه ساعة كاملة ثم يشطف بالماء البارد والشامبو.