طريقة عمل خبز الحلبب الهش جداً بالمنزل بوصفة بسيطة ولذيذة

يعد خبز الحليب الهش من المخبوزات الهشة اللذيذة، التي يمكن تحضيرها لعائلتك في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج، فتحضيرها سهل وبسيط وغير مكلف، كما يمكنك إعدادها كوجبة لأطفالك في المدرسة، فهو خبز سريع التحضير ومغذي لاحتوائه على اللبن والبيض، فهي مكونات مفيدة جداً ومغذية، ويمكن تناوله في الإفطار بجانب اللبن أو الشاي، فهو يتميز بمذاق خاص وجميل وقوام هش كالقطن يجعلك ترغبين في تحضيره يومياً، وسنقدم لكي في هذا المقال مكونات وطريقة تحضير خبز الحليب الهش بخطوات بسيطة جداً. مكونات عمل خبز الحليب مكونات عمل خبز الحليب يتكون خبز الحليب من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاق خاص وتجعله هش جداً وهى كآلاتي: واحد كوب ونصف حليب.

1/4 كوب ماء.

معلقة كبيرة خميرة.

2 معلقة سكر.

1/4 كوب زبدة أو زيت.

بياض بيضة .

رشة من الملح.

أربعة أكواب دقيق أبيض.

لتلميع الوجه، ملعقة حليب مع صفار بيضة.

للتزيين، يستخدم السمسم. طريقة التحضير طريقة التحضير لكي يصبح خبز الحليب هش جداً ومميز يمكن تحضيره باتباع الخطوات الآتية: نضيف المكونات الحليب والماء الدفئ والخميرة والسكر في وعاء كبير، ونعمل على تقليبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة نضيف الزبدة ورشة الملح ونقلب مرة أخري، ثم نضيف بياض البيضة ونستمر في التقليب. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق ونقوم بالعجن لمدة عشر دقائق باستخدام اليد، حتى تصبح العجينة متماسكة. نقوم بدهن العجينة بالزيت ثم نغطيها بقطعة قماش نظيفة، ونتركها لكي تختمر لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها. نعمل علي فرد العجينة ثم نلفها على شكل اسطواني ونقطعها إلى أجزاء صغيرة، ونشكلها على شكل كرات صغيرة الحجم، ندهنها بقليل من الزيت ثم نضعها في صينية مدهونة بالزيت لكي ترتاح قليلاً. نترك قطع العجين لكي تختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بخلط ملعقة الحليب مع صفار البيض، ونقوم بدهن وجه كرات العجين. بعد ذلك نضيف السمسم على الوجه لتزيين كرات العجين. نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، يجب أن يكون الفرن مسبق التسخين، نتركها لمدة 25 دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبياً، تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

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