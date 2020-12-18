ولا شعرة واحدة بيضاء علاج شيب الشعر نهائيا وللأبد من غير صبغة بخلطه سريه رهيبه

وجود الشعر الابيض هو من أكثر المشكلات المنتشرة بين الرجال والنساء تلك الفترة ويبحتان عن طرق تساعدهم في معالجة تلك المشكلة ولن يجدون الحل الأنسب، وهذا يدفعهم إلى استخدام صبغة الشعر التي تساعد في إخفاء الشعر الرومادي أو الشعر الابيض، وتكون عبارة عن وسيلة تستخدم لبضعة من الأيام وتزول بعد ذلك بكل سهولة، ولكن العلاج بالطرق الطبيعية هو أفضل العلاجات للقضاء على الشعر الابيض بدون استخدام الصبغة.

تحتوي الطرق الطبيعية على مكونات مأخوذة من الطبيعية وهي مفيدة جداً للشعر وفروة الرأس ومنها التالي:

وصفة الفلفل الأسود:

هي من الوصفات التي تستخدم للقضاء على الشعر الابيض فقومي بخلط ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج ونصف كوب من اللبن ثم يتم فرك الشعر بالخليط ويترك لمدة ساعة كاملة ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويتم تكرار استخدام الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

وصفة مسحوق الأملا والحناء:

واحدة من الوصفات التي تعمل على تغذية وترطيب الشعر كما أنها تعمل على صبغ الشعر طبيعياً والقضاء على الشعر الابيض، فقومي بخلط بودرة الحناء مع مسحوق الأملا والقهوة واخلطي جيداً ومن ثم يتم توزيع الخليط على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة واتركيه لمدة 60 دقيقة وبعدها يغسل بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت والحرص على استخدامها مرة واحدة في الشهر للحصول على أفضل النتائج المرضية.