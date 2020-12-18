الوصفات والخلطات المغربية السحرية لجعل جسم العروس أبيض كالثلج وناعم كالحرير

تبحث كل عروس قبل موعد الزفاف عن وصفات وخلطات أو متجات تساعدها على تبيض وتنعيم بشرتها ولكن مع كثرة البحث تكون في حيرة كبيرة ولا تتمكن من اختيار أفضل الوصفات التي يمكنها أن تقوم باستخدامها لكي تحصل على أفضل النتائج، ولكننا حرصنا على أن نقدم إليكم أفضل الوصفات المغربية التي تجعلك تتمتعين بجسم ناعم وابيض قبل الزفاف.

من الأفضل إذا قومتي باستخدام الوصفات المغربية لأن جميعها فعال وله قدرة على تبيض الجسم وتفتيح المناطق الحساسة ومنها ما يلي:

وصفة صابون الغار:

يعتبر صابون الغار من أنواع الصابون الذي يحتوي على مواد طبيعية مفيدة للبشرة بالإضافة إلى أنه يحتوي على عناصر مضادة للأكسدة وكثير من الزيوت الطبيعية المرطبة فهو يعمل على تبيض الجسم ويساهم في معالج الأمراض التي تصيب الجلد، فقومي بإحضار صابونة الغار وابشريها وضعيها في زجاجة ماء الورد ويتم نقعه لمدة يوم كامل، بعدها يتم وضع الخليط بالخلاط الكهربائي حتى يصبح مثل الكريم واستخدميه كأحد أنواع كريمات تبيض البشرة وضعيه على الجسم كل يوم واتركيه لمدة نصف ساعة أو ساعة ومن ثم غسله بالماء الفاتر.

وصفة عشبة الدادا المغربية:

هي العشبة التي تستخدم في صناعة الحنة المغربية، وتحتوي على تأثير قوي وفعال على الجسم حيث تعمل على تنعيم وتبيض الجسم، فقط قومي باستخدام 5 ملاعق من الحنة المستخلصة من عشبة الدادا المغربية مع 8 ملاعق كبيرة من السكر و5 ملاعق من القرنفل و2/1 ملعقة كركم و 3 ملاعق كبيرة من زيت السمسم و زيت اللوز، وبعد أن تخلط المكونات ضعيها على الجسم لمدة 30 دقيقة ومن ثم تقشير البشرة.