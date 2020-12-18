طريقة عمل كحل الإثمد السائل والجاف السحري والرهيب للعين

يعتبر كحل الإثمد من أفضل أنواع الكحل العربي ويباع في الأسواق بأغلى ثمن ويكثر الطلب عليه لأنه من أجود الأنواع، ويعد تكحيل جيد للعين ورسمها رائع، حيث أنه يقدم فوائد رهيبة للعين على عكس الانواع الاخرى من الكحل حي أنه يعمل على تطويل الرموش وزيادة كثافتها، ويساعد كحل الإثمد على قتل البكتريا والفطريات ان وجدت، وتوجد هذه الأحجار في المغرب وبلاد الشام والسعودية، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة عمل كحل الإثمد الجاف والسائل الرائع للعين. طريقة عمل كحل الإثمد الجاف طريقة عمل كحل الإثمد الجاف المكونات 3 أحجار من كحل الإثمد(يمكن الزيادة حسب الكمية).

كوب ونصف من الماء العادي(يفضل ماء زمزم اذا موجود).

3 ملاعق من القهوة العربية.

مطحنة يدوية.

منخل الدقيق المثقب.

مكحلة فارغة. خطوات العمل تحضير مقلاة ويوضع بها أحجار الإثمد على نار هادئه، وتترك حتى تتحمص وتتشقق. نضيف عليه كوب من الماء ونصف الكوب في إناء أخر معدني صغير ويوضع على نار متوسطة حتى يسخن. نضيف بعد ذلك ملاعق القهوة إلى الماء الساخن ويترك مزيج القهوة حتى يغلي جيداً. نقوم بنقع أحجار الإثمد المحمصة في مغلي القهوة لمدة لا تقل عن أربعين يوماً او أكثر. بعد انقضاء المدة نقوم بإخراج أحجار الإثمد من مغلي القهوة، ثم تطحن باستخدام المطحنة اليدوية حتى تتحول إلى بودرة ناعمة. نقوم بوضع البودرة الناتجة في مكحلة العيون، وتصبح جاهزة لتكحيل العين. طريقة عمل كحل الإثمد السائل طريقة عمل كحل الإثمد السائل المكونات 4 من أحجار الإثمد بحجم متوسط.

2 كوب من ماء زمزم.

زيت خروع أو زيت زيتون الموجود ليك.

مكحلة فارغة.

مطحنة يدوية. خطوات العمل تحضير إناء عميق ويوضع به كوبان من ماء زمزم. نقوم بنقع أحجار الإثمد في ماء زمزم، وتترك الأحجار لمدة لا تقل عن 3 أيام، وذلك حتى تلين ويسهل طحنها، وتنظيفها وتطهيرها من الأوساخ العالقة بها. بعد مرور 3 أيام نقوم بإخراج أحجار الإثمد من ماء زمزم وتطحن في المطحنة اليدوية حتى تصبح على شكل بودرة. نضيف بضع قطرات من ماء زمزم وزيت الخروع إلى بودرة حجر الإثمد، وتمزج المكونات مع بعضها حتى تصبح كحل سائل. نقوم بجمع الكحل الناتج في المكحلة، ويترك لمدة يومين قبل الاستخدام وبعدها تصبح جاهزة.

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