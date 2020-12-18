الانكل بوت من الحاجات الاساسية اللي المفروض تضيفيها لدولابك في الشتا ، والانكل بوت الكلاسيك هو الستايل التريندي لموضة الشتا ده ، والنهاردة هنشوف مع بعض مجموعة منوعة من الانكل بوت الكلاسيك.
الانكل بوت الكلاسيك لموضة الشتا:
الستايل ده هنلاقي نازل منه الوان وخامات مختلفة منها القطيفة, الجلد, والمطاط والنوع ده بشكل خاص هو مناسب جدا لايام المطر لانه بيكون واقي ضد المية.
مع الانكل بوت ممكن تختاري شنطة يد بحجم كبير بتكون مناسبة جدا معاه ، وهتمشي مع البوت الجلد او المطاط.
ال Combat Boots من اساسيات موضة خريف 2020
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