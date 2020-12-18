ضعيها علي الشامبو مرة واحدة لن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة ووقف التساقط نهائيا

ضعيها علي الشامبو مرة واحدة لن يتوقف شعرك عن النمو يعاني معظم الشباب من تساقط الشعر وضعفه وتقصفه، مما قد يؤدي إلى الشعور بالحرج والتوتر، فمنهم من يستخدم مستحضرات العناية بالشعر ولكنها غالبًا ما تكون غير مجدية، بالإضافة إلى احتوائها على مواد كيميائية ضارة، ومنهم من يلجأ إلى طرق طبيعية لزيادة نمو الشعر بشكل صحي. وصفة جل الصبار والليمون مع الشامبو كمية من الشامبو (على حسب طول الشعر).

ملعقتين كبيرتين عصير ليمون.

ملعقتين كبيرتين جل صبار. طريقة التحضير والتطبيق أحضري وعاء مناسب وضعي به الشامبو وعصير الليمون وجل الصبار. قومي بخلط المكونات معًا بشكل جيد حتى تحصلين على خليط متجانس.

اغسلي شعرك جيدًا باستخدام هذا الخليط، مع الحرص على تدليك فروة الرأس.

قومي بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

تساعد وصفة الشامبو والصبار على تعزيز نمو الشعر وتغذيته. وصفة القهوة مع الشامبو كمية مناسبة من الشامبو.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير والتطبيق من أفضل الوصفات القهوة مع الشامبو أحضري وعاء مناسب وضعي به جميع المكونات السابقة، ثم اخلطيهم معًا جيدًا للحصول على خليط متجانس.

أحضري وعاء مناسب وضعي به جميع المكونات السابقة، ثم اخلطيهم معًا جيدًا للحصول على خليط متجانس. ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر لإزالة أي أتربة عالقة به.

ضعي الخليط الناتج على شعرك بالكامل، مع مراعاة تدليك فروة الرأس بشكل جيد.

استمري في التدليك حوالي أربع دقائق، ثم اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

اغسلي شعرك باستخدام الماء الفاتر، ثم استخدمي زيت زيتون ومشطي شعرك بلطف.

تساعد هذه الوصفة على تقوية بصيلات الشعر والحصول على شعر لامع.

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