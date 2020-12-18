كفتة الحاتي المشوية … تعرفي على المكونات وطريقة عمل الكفتة المشوية

الكفتة من الأكلات الرائعة التي لا يختلف عليها أحد، ويتم تقديمها تقريباً في جميع المطاعم العالمية، وللكفتة طرق متعددة للتحضير، وبسبب طعمها الرائع وإقبال الجميع عليها يرغب الكثيرون بأن يقوموا بتحضيرها وعملها في المنزل بأفضل طريقة، وعليه فأننا ومن خلال موقعنا، سوف نوضح لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية.

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في المنزل

نقدم لكم متابعينا الكرام كعادتنا خلال الفقرات التالية مكونات وطريقة عمل الكفتة المشوية مثل كفتة الحاتي تماماً في المنزل وبدون شواية فحم، ونرجوا منكم بعد قراءة المقال كتابة الوصفات التي ترغبون منا أن ننشرها عبر التعليقات أسفل المقال.

نصف كيلو من اللحمة الضاني المفرومة. عدد ثمرة واحدة من الطماطم المفرومة من دون قشر. عدد حبة واحدة من البصل ذات حجم متوسط وتكون مفرومة. عدد معلقة صغيرة من الدهن الضاني أي “اللية”، وهذا من أسرار كفتة الحاتي. عدد معلقة من الزعتر. عدد معلقة من بهارات اللحمة. عدد ثلاث معالق من بقسماط الطعام الناعم. عدد معلقتين من خل الطعام الأبيض. قطعة فحمة واحدة.

قومي باحضار إناء. ضعي فيه اللحمة الضاني المفرومة والدهن الضاني أي “اللية” والزعتر وبهارات اللحمة والبقسماط الناعم والخل الأبيض في الإناء. اخلطي المكونات المتواجدة في الإناء مع بعضها جيداً، حتي تصبح متجانسةً تماماً. قومي بوضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ربع ساعة قبل تصبيعه وتسويته. في خلال الربع ساعة قومي باحضار أسياخ للف الكفتة سواء خشب أو معدن. وقومي بتسخين قطعة الفحم علي النار. اخرجي الخليط من الثلاجة. قومي ببل يديكي بالمياه الخاصة بالبصل والطماطم مع تصبيع كل أصبع من الكفتة. وعندها يمكنك أن تقومي بتسوية الكفته في الفرن علي شواية الفرن. وبعد إخراجها من الفرن قومي بلفها بورق فويل فوراً وهي مازالت ساخنة. وضعي أصابع الكفتة في صينية مع قطعة الفحم التي قد قمتي بتحميتها سابقاً. ادخلي صينية الكفتة إلي الفرن مرة أخري. اتركي صينية الكفتة لمدة عشر دقائق. بعد مرور العشر دقائق. اخرجي صينية الكفتة من الفرن. قومي بإخراج أصابع الكفتة من الفويل بعد أن تكون قد أخذت طعم ورائحة الشواء علي الفحم بفضل قطعة الفحم. قومي بوضع خضرة من بقدونس وجرجير في طبق مسطح. ضعي علي الخضرة الكفتة بطعم ورائحة الفحم.

مكونات كفتة الحاتي المشويةطريقة عمل كفتة الحاتي المشوية

الآن أصبحت الكفتة مشوية تماماً مثل كفتة الحاتي ويمكنك تقديمها للتناول من المكرونة والسلطات ولا تنسي سلطة الطحينة وبالهناء والشفاء.