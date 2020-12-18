علاج تشققات الجلد وطرق الوقاية منه

علاج تشققات الجلد ، حيث تظهر تشققات الجلد وتمدده علي شكل تجاعيد صغيرة تظهر بالجلد، وهي عبارة عن خطوط رفيعة ودقيقة تظهر نتيجة لتمدد الجلد لسبب مفاجئ كالحمل وغيره من الأسباب الأخري التي يتم ذكرها من خلال المقال، ولذلك فقد يسعدنا تقديم لكم طرق علاج تلك التشققات، كما نقدم لكم طرق الوقاية من تشققات الجلد في السطور التالية.

علاج تشققات الجلد والتمدد

تظهر تشققات الجلد بسبب عدة عوامل تحدث بشكل مفاجئ، ولكنها تتعالج تلك التشققات مع مرور الوقت عند رجوع الجسم لحالة الطبيعية ودون الخضوع لأي علاج، ولكن ذلك الأمر يتطلب وقتاً طويلاً نسبياً، كما أن تلك التشققات لا تختفي بالكامل بل يبقي لها أثار بالجسم، ولذلك يلجأ المُصاب بها الي العلاج لسرعة اختفاءها، ولذلك سنذكر لكم بعض الطرق الطبيعية، كا علي سبيل المثال:

زيت اللوز المر: حيث يعتبر زيت اللوز المر من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل علي إخفاء التجاعيد من الوجه والجسم، ولذلك فقد يُنصح باستخدامه في تلك الحالة بتدليك الجسم بالزيت 3 مرات يومياً علي الأقل الي أن تختفي التجاعيد تماماً. زبدة الشيا: زبدة الشيا غنية بفيتامين E الذي يعمل علي إعادة الحيوية والشباب للجلد، ولذلك عليك باستخدامه وتدليك الجسم به صباحاً ومساءً.

هناك أيضاً عدة طرق أخري وسريعة كالجراحات التجميلية بعض النساء يستخدمن الطريقة لسرعة العلاج والتخلص من التشققات ولكنها ستكلفك كثير من المال، ولذلك فقد نعرفكم علي بعض الكريمات المتوفرة بالصيدليات ومحلات التجميل وتعمل علي تخلص الجسم من التشققات فورياً وبفترة قصيرة، كما لا تترك لها أي أثر، كمثال:

كريم الريتونيد: يعمل ذلك الكريم علي تغذيته البشرة وإعادة بناء الكولاجين بها والمسؤول عن إعادة جعل الجلد أكثر نضارة وشباب. كريم ريفايتاجين: والذي يعتبر من أفضل الكريمات المتوجدة في الأسواق لعلاج جميع أنواع التمددات والقضاء عليها كاملة مهما كان سبب التمدد.

يجب المحافظة علي الغذاء الصحي والابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة التي تتسبب في زيادة الجسم بشكل مفاجئ كالأطعمة الغنية بالدهون، وغيره.

عند الرغبة في إنقاص الوزن، فيجب اتباع نظام تخسيس جيد، بحيث يعمل علي إنقاص الجسم بصورة تدريجية.

الحرص علي ممارسة تمارين رياضية لشد الجسم بانتظام، كما يجب ألا تستمر في ممارسة التمارين فترة من الوقت ثم إيقافها بصورة مفاجئة.

X إقرأ أيضاً: اسرع طريقة لتطويل الشعر في 6 ايام بمكونات سهلة وسريعة التحضير

طرق الوقاية من تشققات الجلد