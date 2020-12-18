كيف تكون قوي التركيز

قوة التركيز ، هي قدرة الشخص الذهنية والعقلية علي عمل جو من الحضور والأنتباه والحضور تجاه حدث أو فعل معين ويعد التركيز هو نقطة البداية للوصول إلي النجاح فحين يمتلك الشخص مهارة التركيز يمكنه إنجاز نجاح كبير في كثير من الأعمال التي يقوم بها ولابد أن نشير إلي علاقة التركيز بالأهتمام فعندما نهتم بشئ نقوم بتوجيه تركيزنا كله تجاه هذا الشئ وعندما ينعدم الأهتمام يتلاشي التركيز كما يؤثر الإجهاد والمرض علي التركيز بشكل كبير فيجب أخد الوقت الكافي من الراحة والنوم عدد ساعات معين حتي يكون الشخص علي قدر كبير من التركيز في أي عمل أو نشاط يقوم به.

وسائل تقوية التركيز

تحديد الهدف وطرق الوصول إليه مع مراعاه أن يكون الهدف الذي تريد الوصول إليه ملائم لميولك.

ممارسة الألعاب والتمارين التي تحفز النشاط العقلي ومهارات التركيز مثل الشطرنج.

تمارين الإسترخاء الذهني يجعل العقل في راحة ووقف التفكير في الأفكار التافهة والموعظة.

تنظيم الوقت والبعد عن مضيعات الوقت وإستثماره بشكل جيد.

تناول الأطعمة التي تزيد من التركيز مثل الخضروات والفاكهه والمكسرات.

تناول القليل من القهوه لإحتوائها على مادة الكافيين التي تساعد على التركيز.

العوامل التي تؤثر أيضأ علي التركيز

المشاكل الأجتماعية تؤثر على الأداء بشكل عام فيصبح الشخص متوتر وعصبي ومكتئب وعرضه أيضأ لمشاكل نفسية إلي أن النوم الجيد يجعل الشخص جيد جدا في التركيز في فترات اليقظة.

أستخدام الهواتف الذكية والأجهزة الألكترونية بشكل كبير يضعف تركيز الشخص.

عدم تناول المياه بكميات كافية يسبب الإجهاد السريع فنقص الماء في الجسم يؤدي إلى أزمات عديدة.

الأنفعال والتوتر يؤثران على التركيز.

نقص فيتامينات معينة في الجسم تؤدي إلى ضعف التركيز.

الأصابة ببعض الأمراض يضعف التركيز مثل فقر الدم.

كثرة المشتتات حول الشخص تجعله يصعب عليه التركيز.

وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف.

والله الموفق والمستعان.