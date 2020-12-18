طريقة عمل شاورما الدجاج اللذيذة زي المطاعم على الطريقة السورية

طريقة عمل شاورما الدجاج، شاورما الدجاج من الأكلات المشهورة التي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة وخاصة بعد رواج تحضيرها في الكثير من المحلات الخارجية، ونظرا لطعمها الشهي اللذيذ أقبل عليها الكثيرين، ولكن على الرغم من شكلها الذي يحوي العديد من المكونات الصعبة الكثيرة إلا أنها تحتاج إلى عدد من المكونات البسيطة وتحضيرها يتم في خطوات سهلة، وفي هذا الموضوع سوف نعرض طريقة عمل شاورما الدجاج. طريقة عمل شاورما الدجاج طريقة عمل شاورما الدجاج المكونات: كيلو واحد من صدور الدجاج المخلية.

حبتين من الطماطم.

فلفل ألوان.

حبة من البصل.

زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كمون، فلفل أسود.

بهارات مشكلة.

رشة من الملح.

ثوم بودر.

بصل بودر.

بابريكا.

ملعقة كبيرة من الزبادي، أو المايونيز على حسب الرغبة. طريقة تحضير شاورما الدجاج تتم من خلال اتباع الخطوات التالية: في البداية يتم تنظيف صدور الدجاج جيدا وتقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

يتم إحضار مقلاة مناسبة الحجم ونضع فيه ملعقة الزبدة والقليل من الزيت النباتي.

نضع كمية الدجاج وننتظر حتى يتغير لونها سوف نقلب جيدا.

نضيف أولا كمية البصل المقطع إلى شرائح صغيرة الحجم.

وبعد ذلك نضيف الفلفل الألوان ومن ثم الطماطم.

نقلب كميات متساوية من البهارات المذكورة سابقا ونضيفها على الشاورما المحضرة.

نقلب وننتظر حتى تنضج المكونات جيدا وبعدها تصبح شاورما الدجاج جاهزة للتقديم إلى جانب الأطباق الرئيسية الأخرى. طريقة تحضير شاورما الدجاج تتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

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