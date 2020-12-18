طريقة عمل الوافل المقرمش الهش في المنزل بخطوات سهلة للغاية

طريقة عمل الوافل، الوافل من الحلى الأمريكية التي يتم تحضيرها وشويها في قالب خاص به كي يأخذ النقشة المميزة له، كما أنه لا يقدم سادة ومن الضروري أن يقدم إلى جانب سيرب أو مربى أو أي نوع من الحلوى المزينة، ينتشر الوافل في المحلات الخارجية ولكن يمكن بكل سهولة تحضيره في المنزل، وفي هذا الموضوع سوف نعرض طريقة عمل الوافل. طريقة عمل الوافل المقرمش طريقة عمل الوافل المقرمش المكونات: عدد اثنين كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

أربع بيضات.

كوب وربع الكوب من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب من الزيت النباتي النقي.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح. طريقة تحضير الوافل بالخطوات: في البداية لابد من إحضار المقلاة المخصصة لعمل الوافل.

يتم خلط الدقيق والبيكنج باودر والسكر والملح في وعاء كبيرة الحجم.

وفي وعاء آخر نقوم بخلط صفار البيض والحليب والزيت ثم نسكب على الخليط المحضر سابقا.

بعد إعداد مزيج مناسب القوام نقوم بسكبه في المقلاة المخصصة لعمل الوافل ونتركها على نار متوسطة حتى ينضج الوافل تماما ويصبح لونه زهري جميل. طريقة تزيين الوافل طريقة تحضير الوافل بالخطوات:طريقة تزيين الوافل يمكن تزيين الوافل من خلال الاستعانة بالعديد من المكونات الأخرى التي تجعل طعمه لذيذ وشهي، وعلى رأس تلك المكونات: الشوكولاته السادة.

الشوكولاته بالبندق.

الأوريو.

الأيس كريم بأنواعه المختلفة.

الكراميل.

الفواكه اللذيذة وعلى رأسها الموز والفراولة والكيوي.

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