خلطة الحناء السريه لتكثيف الشعر الخفيف و ملئ الفراغات و ينمو شعرك بغزاره وزيادة الشعر من الأمام

حلم الفتيات أن تتألق بشعر ناعم وطويل وكثيف ومع الظروف والعوامل التي يتعرضون لها كل يومهم يجدون صعوبة كبيرة ليحصوا على ذلك، ولكننا أتينا لكم بأفضل الحلول التي سوف تساعدكم على التخلص من مشاكل الشعر المزعجة فقومي باستخدام الحناء مع بعض من الوصفات الطبيعية المفيدة جداً لصحة شعرك.

تعرف الحناء منذ القدم حيث أنها تستخدم في كثير من الدول لمعالجة الجلد والشعر ومن أهم خلطات الحناء للشعر التالي:

خلطة الحناء والبيض:

يحتوي البيض على الكثير من الفوائد التي تظهر على الشعر فور استخدامه فما بلك إذا تم استخدامه مع الحناء، فاحضري وعاء اخفقي به صفار 5 بيضات بشكل جيد، ثم يضاف له 3 ملاعق كبيرة من الحناء وعودي للخلط مرة أخرة ليتجانس المكونين مع بعضهم جيداً، ثم قومي بغسل الشعر وجففيه بواسطة منشفة نظيفة، وبعدها يوضع الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس لمدة 7 دقائق ثم يغطى بغطاء الاستحمام ويترك لمدة 402 دقيقة ويغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

خلطة الحناء وزيت الخروع:

احضري 3 كوب من أوراق الحناء و2 كوب من زيت الخروع وضعيهم مع بعضهم في زجاجة كبيرة ورجيهم جيداً حتى تتجانس المكونات معاً، استخدمي معلقتين كبيرتين من الخليط وسخنيهم لعدة ثواني ثم يتم تدليك فروة الرأس بلطف ولمدة ساعة على الأقل ثم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم وتستخدم مرتين في الاسبوع للحصول على نتائج.