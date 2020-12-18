طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المرملة على طريقة المحلات

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة بطريقتها التقليدية السهلة والبسيطة، ولكن هناك أمور لابد من تنفيذها أثناء تحضير البسبوسة كي تخرج في النهاية بالشكل الذي يجعل الجميع يحبها ويفضلها عن الأخرى التي تباع في المحلات الخارجية، وفي هذا الموضوع سوف نساعدك سيدتي على تحضير البسبوسة وتحديدا سوف نعرض طريقة عمل البسبوسة بالزبادي. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المرملة طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المرملة المكونات: كوب واحد من السميد.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

كوب واحد من الزيت النباتي النقي.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي تتم كالتالي: في البداية يتم خلط المكونات الجافة مع بعضها البعض.

يضاف إلى المزيج السابق لبن الزبادي والزيت ونقلب جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس.

نضع الخليط الناتج في صينية ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل حتى يرتاح.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة تصل إلى أربعين دقيقة.

نخرج البسبوسة من الفرن بعد ضمان النضج والحصول على الوجه الذهبي الجميل.

نسقي البسبوسة بالقطر المحضر مسبقا.

ندخل صينية البسبوسة الفرن مرة أخرى لمدة خمس دقائق فقط.

نحضر الصينية من الفرن وننتظر حتى تبرد تماما ثم تقدم باردة.

يمكن تزيينها من الأعلى بالقليل من المكسرات وجوز الهند المبشور. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي تتم كالتالي: ملحوظة هامة: عند تحضير البسبوسة لابد من مراعاة القطر ساخن أثناء الاستخدام للحصول على بسبوسة طرية ولذيذة.

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