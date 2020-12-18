ما سبب تعلق البنت بأبوها

سبب تعلق البنت بأبوها ، كما نعرف جيدأ المقولة الشائعة وهي أن البنت حبيبة أبوها وذلك لأن البنت تميل إلي الأب منذ الصغر وتبادله مشاعر الحب والحنان بشكل كبير وليس ذلك تعميم علي كل الأباء فهناك بعض الأباء يفضلون الذكور عن الإناث حسب طريقه تفكيرهم وثقافتهم فالبنت تنتظر قدوم الأب من العمل ليلعب معها ويدللها ويصل هذا الأرتباط إلي أن تغير البنت من أمها علي أبيها ولكن كلما تكبر البنت تقل هذه المشاعر تدريجيا حتي تصل إلي حد الإعتداء.

أسباب تعلق البنت بالأب

رغبة من البنت في الأحساس بالحب والحنان والأمان. رغبة من البنت في التدليل.

الأب في معظم الأحيان يعامل الولد بشئ من الشدة والحزم حتي يجعله رجلأ قادر على تحمل المسؤلية ،علي العكس مع البنات فهو يعمل البنت بكثير من اللين والود والدلع لأنه لا يطلب منها ما ينتظره من الولد.

نصائح للوالدين حتي تكون علاقتهم بأطفالهم مع أختلاف الجنس على قدم المساواة

عدم التميز في المعاملة بين الولد والبنت من حيث الحب والأهتمام والحنان والتدليل وتلبية أحتياجاتهم حسب الأولويات علي حدأ سوا.

عدم الشجار بين الوالدين أمام أطفالهم وأظهار مشاعرالود والتفاهم.

الحرص علي التواجد أوقات كافية مع أطفالهم خاصة في الوجبات الرئيسية وأوقات يتم فيها تبادل أطراف الحديث والتعرف علي مشاكلهم وأرائهم وخططهم المستقبلية.

تخصيص يوم في الأسبوع للأسرة كلها يقضونه خارج المنزل وذلك للترفية وتجديد الطاقة والنشاط ويعمل على التقارب أكثر من أفراد الأسرة.

وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد.

والله الموفق والمستعان.