تجربتي في القضاء على شيب الشعر نهائيا وللابد مع الخلطه اليابانيه السريه

نقدم لكم اليوم بعض من الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الشعر الابيض نهائياً، فجميع وصفاتنا تحتوي على مواد ومكونات طبيعية 100% ومفيدة جداً لفروة الرأس والشعر، كما أنها واحدة من أفضل الطرق التي تستخدم في علاج الشعر الابيض.

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يتم استخدامها في علاج الشعر الابيض طبيعياً ومنها:

وصفة أوراق الكاري وزيت جوز الهند:

احضري قدر ضعي به مقدار من زيت جوز الهند مع القليل من أوراق الكاري واتركيهم حتى يغلوا مع بعضهم البعض ومن ثم يتم رفع القدر من على النار فهو لا يحتاج منك سوى 10 دقائق فقط ثم تترك حتى تبرد وتصبح باللون الأسود، وبعدها يتم توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويفضل استخدام الوصفة قبل اليوم وغسل الشعر في الصباح.

وصفة القرنفل والميرمية والشاي الأسود:

تعطي هذه الوصفة نتائج فعالة جداً كما ينصح باستعمالها معظم خبراء الأعشاب وأطباء الجلدية، ضعي قدر على النار وضيفي له 5 ملاعق كبيرة من أوراق الميرمية وملعقة صغيرة من القرنفل ونصف كوب من الشاي الأسود المغلي 5 دقائق ونصف كوب من الماء واغلي المكونات مع بعضها جيداً، وبعد ذلك يتم تصفيته وضعيهم في وعاء زجاجي حتى لا يمتص المواد الفعالة وضيفي لها الحناء ثم بعد ذلك يضاف مغلي القرنفل والمرمية واخلطيهم مع بعضهم جيداً حتى تمتزج المكونات معاً ثم يتم تطبيقه على الشعر النظيف واتركيه لمدة 30 دقيقة وتكرار استخدامها 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج.