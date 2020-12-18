طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة الشهية في الفرن

تعد البطاطس المحشية باللحمة المفرومة من الوجبات الخفيفة، التي يقبل عليها الكثير من الناس، وتعتبر البطاطس من أكثر الخضروات استخداماً وتدخل في العديد من الأصناف والأكلات ويشتهر بها المطبخ المصري، وهي من الأطباق الرئيسية على موائدهم وتطهي بأكثر من طريقة، وهي من الخضروات التي يعتمد عليها العالم كله وتعود أصولها إلي بلاد الشرق، ولها قيمتها الغذائية لأنها تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة لصحة الإنسان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

تحتوي هذه الوجبة على بعض المكونات التي تجعل طعمها شهي ولذيذ وهى كما يلي:-

كيلو من البطاطس المتوسطة الحجم. نصف كيلو من اللحمة المفرومة . 2 حبة من الطماطم المقطعة. بصلة واحدة. 3 فصوص من الثوم. 2 قرن من الفلفل الأخضر. ملح وفلفل حسب الرغبة. نصف ملعقة من بهارات اللحمة. ثلاث ملاعق من الزيت.

طريقة التحضير

يمكنك عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار البطاطس ثم نقوم بتقشيرها ونغسلها جيداً.

نقوم بتقوير البطاطس حتى نحصل على السمك المطلوب.

بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها الزيت، ثم نضيف البصل ونقلب، ثم نضيف الفلفل الاخضر والثوم المهروس ونقلب، حتى يصبح اللون ذهبي.

نقوم بإضافة اللحمة ونقلب حتى يصبح اللحم معصج، ثم نقوم بإضافة الطماطم المقطعة والملح والفلفل، ونتركها حتى تنضج ثم نرفع الخليط من على النار، ونضع البقدونس ونتركه يبرد.

بعد ذلك نحضر البطاطس التي قمنا بتقشيرها وتقويرها، ثم نقوم بحشو البطاطس ونرصها في الصينية.

بعد أن ننتهي من حشوها نضع الصينية على النار، ثم نضيف قليل من الصلصة ونتركها تغلي لبضع دقائق.

نقوم برفع الصينية من على النار وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 مئوية حتى يتحمر الوجه.

بعد أن يتم النضج نخرج الصينية من الفرن ونرص البطاطس في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

فوائد البطاطس للجسم

تحتوي البطاطس على بعض الفوائد وهى كما يلي:-