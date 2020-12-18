نصائح هامة للحفاظ على بشرة متألقة .. أشرقي بجمالك

البشرة المتألقة أحد أهم عوامل الجمال، ويرغب الجميع دائماً بأن يكون ذا بشرة جيدة، وخاصة النساء، والحفاظ علي بشرتك متألقة ليس شئ صعب، ولكن كل ما عليكي هو أتباع بعض من نصائح للحفاظ علي بشرة متألقة، تكون خالية من الحبوب، وأي شوائب، ولا يظهر عليها أي إرهاق أو تعب، وعليه فأننا ومن خلال موقعنا، سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، نصائح للمحافظة علي بشرتك متألقة ورائعة.نصائح للحفاظ علي بشرة متألقة
سوف نوضح لكم متابعينا الكرام خلال النقاط التالية، العديد من نصائح للحفاظ علي بشرة متألقة ونضرة، موضح إليكم كالتالي:
- ممارسة التمارين الرياضية يومياً.
- الحفاظ علي الوزن والمحاولة بأن يكون وزن الشخص مثالياً، فزيادة الوزن تعطي الفرد سن أكبر من سنة الحقيقي بسبب ظهور علامات الكبر علي الوجه بسبب السمنة ولمعرفة الوزن المثالي يمكنك قراءة المقال التالي حاسبة الوزن المثالي.
- عدم الاستحمام لمدة طويلة بالمياه الساخنة، فأن المياه الساخنة تعمل علي فقد الجسم للرطوبة بنسبة كبيرة.
- عند تجفيف الجسد بعد الاستحمام، يجب أن يتم تجفيفه بواسطة منشفة طرية ويكون التجفيف بكل رفق، وهذا للحفاظ علي البشرة رطبة.
- بعد الانتهاء من الاستحمام، يجب أن يقوم الشخص بترطيب جسمه جيداً بأي مرطب أو لوشن للجسم.
- إذا كانت البشرة يوجد فيها أي بثور، فيجب عدم وخزها، فإن هذا الفعل يجعل البثور تترك علامات ومن الممكن أن يؤدي إلي التهابات، ويُنصح إذا كان لديك بثور بكثرة في بشرتك بالتوجه إلي طبيب جلدية للقيام بمعالجة تلك البثور.
- عند الخروج في فترة النهار، يجب وضع واقي الشمس (صن بلوك) علي البشرة أي حاجب شمسي، حتي يقي البشرة من أشعة الشمس الضارة.
- وضع كريمات للعناية بالبشرة، واتباع روتين يومي مناسب إلي بشرتك، وفي حالة عدم معرفة الشخص بأفضل روتين يومي يناسب بشرته، فمن الأفضل استشارة طبيب جلدية.
- عدم تناول المشروبات الغازية والتي تحتوي علي صودا.
- تناول الشاي الأخضر.
- شرب المياه بكثرة، فلا تقل كمية المياه التي يحصل عليها الشخص عن ثمانية لتر يومياً.
- عدم تناول الوجبات السريعة.
- عدم تناول الوجبات التي تحتوي علي دهون غير صحية.
- تناول الوجبات التي تحتوي علي دهون صحية.
- الإكثار من تناول الخضراوات.
- الإكثار من تناول الفاكهة.
- عند الذهاب إلي النوم يجب عليكي إزالة أي مكياج موجود علي بشرتك.
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