وصفة جارتي الباكستانية كنز رباني عظيم, لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة دون توقف,يحارب الصلع

حاولتي يوماً أن تقومين بتجربة وصفات متنوعة مأخوذة من دول العالم، فباكستان واحدة من الدول التي تعتمد على استخدام المكونات والمواد الطبيعية خاصة نسائها فهم حرصين على أن يعتنوا بشعرهن وبشرتهن بواسطة المواد المأخوذة من الطبيعية فهن لا يعتمدن على استخدام المنتجات التجارية المليئة بمواد كيماوية ضارة بالشعر.

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية الباكستانية للشعر ومنها التالي:

وصفة الأفوكادو:

يعد الأفوكادو واحد من أحد أنواع الفاكهة الطازجة والتي تحتوي على كثير من الفوائد المختلفة والتي يمكن الاستفادة منها عن طريق هرس ثمرة أفوكادو مضاف لها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل الابيض الطبيعي وملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة وملعقة من زيت جوز الهند واخلطي المكونات جيداً ومن ثم يتم توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف واتركيها لأطول وقت ممكن ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويفضل تكرار استخدام الوصفة للحصول على نتائج أفضل.

وصفة السكر:

للسكر دور ومهم وفعالي في نمو وتطويل الشعر سريعاً بالإضافة إلى أنه يزيد من كثافته ويصلح الشعر التالف ويستخدم بطريقة سهلة جداً فقومي بذوبان ملعقتين من السكر في نصف كوب من الماء ثم عليك سيدتي بتدليك فروة الرأس بالماء والسكر جيداً واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو لكي يتم التخلص نهائياً من بقايا السكر في فروة الرأس وكرري استخدامها.