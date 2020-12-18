ماسك النشا للشعر وفوائده العظيمة للحصول على شعر صحي متألق

يعد النشا من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها لتحصير وصفات جمالية بمواد طبيعية ويعتبر ماسك النشا للشعر من أفضل أنواع الماسكات التي يمكنك أن تحضريها لشعرك لعلاج تقصف الشعر ومشاكله وإمداده بكل العناصر الضرورية التي يحتاجها لينمو بشكل طبيعي وصحي ،تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي تلك الفوائد. ماسك النشا للشعر فوائد النشا للشعر: زيادة نمو الشعر: يحتوي النشا على مجموعة من الأحماض الأمينية و فيتامينات B و C و E وتعمل هذه المواد على منع تساقط الشعر وتعزيز طوله وتغذيه لينمو بشكل أسرع.

يحتوي النشا على مجموعة من الأحماض الأمينية و فيتامينات B و C و E وتعمل هذه المواد على منع تساقط الشعر وتعزيز طوله وتغذيه لينمو بشكل أسرع. منع تقصف الشعر: يحتوي النشا على مواد بروتينية تمنع انقسام الشعر من الأطراف وهذا ما يسبب تقصفه وظهوره بمظهر غير صحي وغير مرغوب.

يحتوي النشا على مواد بروتينية تمنع انقسام الشعر من الأطراف وهذا ما يسبب تقصفه وظهوره بمظهر غير صحي وغير مرغوب. زيادة كثافة الشعر: يعمل النشا على تقوية الشعر وتحسين النسيج الخاص به كما يغذي فروة الرأس ويحفز البصيلة على إنتاج عدد شعرات أكبر مما يزيد من كثافته.

يعمل النشا على تقوية الشعر وتحسين النسيج الخاص به كما يغذي فروة الرأس ويحفز البصيلة على إنتاج عدد شعرات أكبر مما يزيد من كثافته. يحمي الشعر: يعمل النشا على حماية الشعر من العوامل الخارجية التي تسبب تلفه مثل أشعة الشمس والرياح والأتربة فهو يعمل كقناع واقي ،كما يحتوي على نوع من أنواع الكربوهيدرات يسمى اينوزيتول وهو يعمل على علاج تلف الشعر ويعيده لطبيعته.

يعمل النشا على حماية الشعر من العوامل الخارجية التي تسبب تلفه مثل أشعة الشمس والرياح والأتربة فهو يعمل كقناع واقي ،كما يحتوي على نوع من أنواع الكربوهيدرات يسمى اينوزيتول وهو يعمل على علاج تلف الشعر ويعيده لطبيعته. يقضي على القشرة: يعمل النشا على تقليل مكلة القشرة ويمنع انتشارها كما يهدئ أثر الحكة التي تسببه القشرة ويقتل الفطريات المسببه لها

يعمل النشا على تقليل مكلة القشرة ويمنع انتشارها كما يهدئ أثر الحكة التي تسببه القشرة ويقتل الفطريات المسببه لها القضاء على الحشرات: يعمل النشا على قتل الحشرات في الشعر مثل القمل كما يقضي على صغارها ويمنعها من التكاثر. طريقة استخدام النشا: ماسك النشا للشعر فوائد النشا للشعر:طريقة استخدام النشا: ماسك النشا وزبدة الشيا: المكونات: عشرة قطرات من زيت الروزماري.

مائة جرام من زبدة الشيا.

عشرون قطرة من زيت الليمون.

ملعقتان كبيران من النشا.

عشرون قطرة من زيت المشمش. خطوات تحضير ماسك النشا: قومي بإذابة النشا في القليل من الماء. ضعي الخليط على النار مع التقليب حتى يصبح دافئ. أضيفي باقي الزيوت في الوصفة وقلبي. قومي بفرد الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف. اتركي الماسك لمدة ثلاث ساعات ثم اغسليه بالماء والشامبو. ماسك النشا ولبن جوز الهند: المكونات: كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

عصير ليمونة كاملة. اخلطي جميع المكونات معاً ثم أضيفيها إلى الناشا وبعدها وزعيها على شعرك واتركيها لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك وجففيه.

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