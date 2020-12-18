اللفت الأبيض وفوائده العظيمة للجسم لا تحرم نفسك من تلك الفوائد

يعد اللفت الأبيض من أفضل أنواع الخضراوات على الإطلاق وأكثرها فائدة فيمكنك إضافته إلى السلطة أو تخليله للحصول على اللفت المخلل اللذيذ والمغذي ،يحتوي هذا اللفت على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الهامة التي لا يجب إهمالها أبداً لذلك تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا تلك الفوائد ولن تتوقفوا عن أكل اللفت بعد الآن.

تحتوي أوراق اللفت الطازجة على نسبة كبيرة من فيتامين ك وهو من أهم الفيتامينات المسئولة عن منع تخثر الدم كما يدخل في العديد من العمليات الحيوية.

تحتوي ثمرة اللفت الواحدة الناضجة على مجموعة قوية وفريدة من مضادات الأكسدة مثل الكاروتين.

يحتوي اللفت على خليط هام من الفيتامينات أشهرها فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E.

يحتوي اللفت على المجموعة الكاملة من فيتامينات B من نياسين وثيامين وفوليت وبيرودكسين والرايبوفلافين وحمض البانتوثنيك.

يحتوي اللفت أيضاً على مجموعة من المركبات الكيميائية الهامة للجسم مثل اللوتين (lutein) والزانثين (xanthin).

يحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن مثل النحاس والكالسيوم والمنغنيز والحديد والزنك والمغنيسيوم وجميعها معادن هامة لصحة الجسم وأعضاءه.

إنقاص الوزن:

اللفت الأبيض العناصر الغذائية الموجودة باللفت:فوائد اللفت الأبيض العامة للجسم:

يحتوي اللفت على كمية قليلية للغاية من السعرات الحرارية فكل مائة جرام من اللفت يحتوي على 28 سعر حراري فقط لذلك يمكنك تناوله واستبدال الوجبات الكبيرة به دون أن يزيد وزنك.

يحتوي اللفت على نسبة عالية من الألياف التي تشعرك بالشبع كما تساعد على عملية هضم الطعام بشكل أفضل ويعوض الجسم بالفيتامينات والمعادن التي حرم منها أثناء الدايت.

تعزيز المناعة:

يحتوي اللفت على نسبة عالية من فيتامين سي وهو من أهم الفيتامينات التي تعزز مناعة الجسم وتزيد من إنتاج الخلايا المناعية، كما يمتلك هذا الفيتامين خواص مضادة للأكسدة تكافح الشوارد الحرة التي تتلف الخلايا وتنشط الخلايا السرطانية.

تقوية القلب:

يعمل اللفت على خفض نسبة الكولسترول الضار في الجسم مما يحمي الجسم من مشاكل القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تراكم الدهون في الأوردة والشرايين وتسبب الجلطات وارتفاع ضغط الدم.