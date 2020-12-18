البسبوسة على الطريقة التركية بنكهة لذيذة لا تقاوم فقط من مطبخك

تعد البسبوسة على الطريقة التركية من أفضل الوصفات التي يمكن أن تحضر بها البسبوسة والتي تعد من أفضل أطباق الحلويات الشرقية التقليدية وعلى الرغم من تقدم العصر وتنوع أصناف الحلويات إلا أن هذا الطبق بالتحديد يظل طبق الحلويات الأكثر طلباً ويحضر في أفضل محلات الحلويات والمقاهي، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي الوصفة بالتفصيل وطريقة التحضير. البسبوسة على الطريقة التركية المقادير اللازمة لتحضير البسبوسة: البسبوسة على الطريقة التركية المقادير اللازمة لتحضير البسبوسة: مقادير صوص التوفي: خطوات تحضير البسبوسة على الطريقة التركية: ضعي السكر البني في وعاء على نار متوسطة مع التقليب حتى يذوب. أضيفي مكعب الزبدة وقلبي حتى تذوب الزبدة وتختلط بالسكر. أضيفي القشطة وقلبي جيداً ثم اتركي المكونات تمتزج على النار ويتكون صوص التوفي. ارفي الصوص من على النار واتركيه يبرد. في تلك الأثناء اخلطي السميد بجوز الهند في وعاء مناسب الحجم. أضيفي الزيت والقشطة والبيكينج بودر والبيض إلى المكونات وقلبي. أضيفي الزعفران والسكر الأبيض وقلبي. ضعي الخليط في الخلاط الكهربائي واخلطي المكونات جيداً حتى تتكون لديك عجينة متماسكة. أحضري صينية مناسبة لحجم الخليط وادهنيها من الداخل بالزبدة أو السمنة. وزعي خليط البسبوسة على الصينية واضغطي عليها بيديك حتى تتماسك مع بعضها. أحضري صوص التوفي واصنعي خطوط بالطول وبالعرض فوق البسبوسة أو اصنعي الشكل الذي تريدين. أشعلي نار الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يسخن. أدخلي الصينية الفرن حتى تنضج البسبوسة وتحمر من أعلى. أخرجي البسبوسة من الفرن ثم قطعيها إلى مربعات واتركيها تبرد. تقدم البسبوسة باردة ويمكنك إضافة المكسرات ولتزيينها أو استبدال التوفي بصوص الشوكولاتة الذائية. خطوات تحضير البسبوسة على الطريقة التركية:

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