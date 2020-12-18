الفراخ البانيه الصحية بدون استخدام الزيت والقلي بطرق جديدة وسهلة

هل تحبين كثيراً تناول قطع الدجاج البانيه وتخافيمن من مخاطر الزيت وعملية القلي ،إذا ما رأيك في تحضير الفراخ البانيه الصحية التي تحضر دون اللجوء إلى الزيت النباتي الضار بالصحة والذي يسبب العديد من المشاكل الصحية على المدى الطويل مثل أمراض القلب والسمنة، تابعي معنا في هذا المقال فقد وفرنا لك عدة وصفات تمكنك من تحضير البانيه بكل سهولة وبدون قلي. الفراخ البانيه الصحية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: نصف كيلو من صدور الدجاج.

ثلاث حبات من البطاطس كبيرة الحجم.

أربع حبات كبيرة الحجم من البصل الأحمر.

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقة إلا ربع صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير طبق الفراخ البانيه الصحية: قومي بغسل صدور الدجاج بالماء والخل والليمون ثم اشطفيها. اخلي الصدور من العام والجلد ثم ثطعيها إلى شرائح مناسبة السمك. قمي بتقشير كلاً من البصل والبطاطس واغسليهم. ابشري البطاطس والبصل بشر ناعم ثم ضعيهم في طبق عميق. أضيفي الملح واللفلفل والبابريكا والكمون وأي توابل تفضلين وقلبي. أضيفي قطع البانيه إلى التتبيلة وقلبي جيداً حتى تتوزع التتبيلة عليها. اتركي الفراخ في التتبيلة وضعيها في الثلاجة لعدة ساعات ويفضل لليلة كاملة. ضعي قطع الدجاج المتبلة في صينية الفرن مع قطع من الزبدة أو السمن ثم أدخليها الفرن الساخن على درجة حرارة 190 درجة مئوية. اتركي قطع الدجاج لمدة ثلث ساعة حتى تنضج ثم أخرجيها وقدميها ساخنة مع قطع الخضار المشوي والأرز. طريقة أخرى لعمل البانيه: الفراخ البانيه الصحية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير طبق الفراخ البانيه الصحية:طريقة أخرى لعمل البانيه: تحتاجين إلى: كيلو من الفراخ البانيه .

بيضتان كيرتان في الحجم.

كوب من اللبن السائل.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

بصلتان كبيرتان.

ملعقة من الثوم المهروس الطازج.

ملعقة كبيرة من المستردة

املعقة صغيرة من توابل الدجاج.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة. خطوات تحضير الفراخ البانيه الصحية: قومي بفرم البصل مع الثوم ثم ضعيه في الطبق مع جميع التوابل في المقادير. أضيفي الخل وعصير الليمون والمسطردة وقلبي جيداً. ضعي قطع البانية في الخليط ولفيه بالتبيلة جيداً واتركيها لليلة كاملة. اخفقي البيض مع اللبين ورشة من الفلفل الاسمر في طبق وضعي الدقيق في طبق آخر. اغمسي قطع البانيه في طبق البيض ثم الدقيق. ضعي قطع الدجاج المغلفة في صينية الفرن ورشي الزبدة في الأعلى ثم سويها في الفرن حتى تنضج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفراخ البانيه الصحية بدون استخدام الزيت والقلي بطرق جديدة وسهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.