الطريقة الصحيحة لشرب الماء وعادات صحية سليمة يجب اتباعها للاستفادة من كل قطرة

يعد الماء من أهم السوائل على الإطلاق فبدونه لا توجد حياة وجميعنا نعلم الفوائد العظيمة للماء ولكن الكثير منا يجهل الطريقة الصحيحة لشرب الماء فنحن نقوم يومياً بعادات صحية خاطئة عند تناول الماء قد تؤدي إلى إضرار الجسم بشكل كبير وتؤثر على صحة جسمنا بوجه عام، تابعوا معنا لتعرفوا أهم النصائح عند تناول الماء وذلك طبقاً لرأي خبراء التغذية والأطباء.

الطريقة الصحيحة لشرب الماء نصائح هامة عند تناول الماء:

من المهم كثيراً شرب الماء قبل النوم وعند الاستيقاظ من النوم على الريق وينصح به العديد من الأطباء فهذا يعمل على تجديد السوائل في الجسم ويساعد على اتزانها كما يقلل من عملية تجلط الدم في الأوعية الدموية ويجعله أكثر سيولة بصورة صحية.

عند تناول الماء على الريق علينا مراعاة الآتي:

يجب عدم شرب الماء على الريق بسرعة فهذا قد يسبب خفض كثافة الدم بسرعة كبيرة.

قد يشكل هذا خراً على أصحاب أمراض القلب والنوبات القلبية المتكررة بسبب زيادة عمل القلب المفاجئ.

يجب عدم شرب الماء بكمية كبيرة على الريق لأن هذا يضعف من حموضة المعدة وقدرتها على إفراز الإنزيمات الهاضمة مما قد يسبب ضعف هضم وامتصاص الطعام على المدى البعيد ويحدث مشاكل عسر الهضم.

قم فقط بشرب القليل من الماء ما لا يتعدي مائة وخمسون ملي لتر على الريق.

يجب عليك ألا تستبدل الماء بأي مشروب آخر طوال اليوم مثل العصائر والمشروبات الغاذية أو حتى الحليب فالمشروبات الأخرى لا تغني عن الماء.

يفضل شرب الماء بعد غليه وتبريده فهذا يقلل من نسبة الأملاح الموجودة بها للحفاظ على ضغط الدم وكفائة الكليتين.

يفضل تنظيف الأسنان جيداً قبل شرب الماء على الريق لأن شرب الماء يؤدي إلى دخول بكتريا الفم إلى المعدة.

يجب عدم شرب الماء البارد بطريقة زائدة لأن الماء البارد يؤدي إلى حدوث تقلصات في الأوعية الدموية والغشاء المخاطي المبطن للمعدة مما يسبب حدوث التهابا في المعدة وشاكل أخرى قد تصل إلى الإصابة بالسرطان.

معلومات هامة عن الطريقة الصحيحة لشرب الماء: