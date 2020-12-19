طريقة عمل البقلاوة بالفستق اللذيذة والرائع في المنزل خطوة بخطوة

البقلاوة بالفستق، تعتبر من نوع من أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير لجمال طعمها اللذيذ، وهي من الحلويات المشهورة على مستوى العالم، وتعد من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يكثر الإقبال عليها، وحفاظاً على سلامة العائلة يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة، وتختلف طريقة تحضيرها منها حشو شوكولاتة، حشو مكسرات، للحشو كريمة، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وحشوة وطريقة تحضير البقلاوة بالفستق اللذيذة.

مكونات عجينة البقلاوة بالفستق

تحتوي البقلاوة بالفستق على بعض المكونات وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

بيضة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة وربع صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من الماء الدافئ.

مكونات الحشوة

تتعدد مكونات حشوة البقلاوة بالفستق اللذيذ وهي كالتالي:-

3 أكواب من الفستق المطحون.

كوب من السمن السائل.

صفارة بيضة كبيرة.

كوب من اللوز المطحون.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب من الزبدة السائل.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

شربات للتقديم.

نشا للتشكيل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البقلاوة بالفستق خطوة بخطوة كالتالي:-