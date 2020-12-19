مسحة واحدة للتخلص من الزوائد الجلدية والثالول نهائيا فى أقل من 5 دقائق 

مسحة واحدة للتخلص من الزوائد الجلدية من المشاكل التي يقبلها الكثير من الفتيات هي الزوائد الجلدية فهي من الأمراض الجلدية، وتواجد على الرقبة وتحت الإبط وفوق الجفون، وتظهر على الجسم بسبب تركز الكولاجين بالطبقات الدهنية من الجلد ومن الممكن أن تظهر بسبب الاحتكاك، ولكنها لا تشكل أي خطر على الصحة، ولكنها مزعجة، لذا حرصنا اليوم على أن نوفر لكم طرق طبيعية للتخلص من الزوائد الجلدية بالجسم.مسحة واحدة للتخلص من الزوائد الجلدية
بعيداً عن التقنيات الحديثة المستخدمة للتخلص من الزوائد الجلدية إليكم مكونات طبيعية للتخلص من الزوائد:خل التفاح
نقوم بغمس قطعة من القماش أو فوطة ساخنة والقيام بالضغط على الزوائد الجلدية وتترك لعدة دقائق، ومن ثم تغمس قطعة من القطن وتترك لمدة ثلث ساعة مع الحرص على تكرارها لمدة لثلاث مرات في الأسبوع.الثوم
من أفضل العلاجات المنزلية الفعالة للزوائد الجلدية، حيث أنه من المكونات الطبيعية المضادة للبكتيريا والفطريات وقاتلة للجراثيم، وتتم من خلال طحن بعض حبوب القرنفل مع الثوم من أجل الحصول على معجون ومن ثم يضاف قطعة من العجينة على الزوائد وتترك حتى صباح اليوم التالي.خميرة البيرة:
يتم خلط ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقة من الخميرة وتخلط بشكل جيد ويتم توزيع الخليط على الزوائد الجلدية وتغطى بشريط طبي وتترك طوال الليل وتشطف بصباح اليوم التالي مع الحرص على تكرارها مرتين كل أربع أسابيع من أجل الحصول على أفضل النتائج.
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