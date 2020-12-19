مكون رهيب يخترق فروة الشعر وينمو شعرك بغزارة ولن يتساقط نهائيا ويحارب الصلع والشيب

مكون رهيب يخترق فروة الشعر وينمو شعرك بغزارة نحن نعاني بشكل دائم من مشكلة تساقط الشعر ووجود الكثير من فراغات الشعر والصلع المبكر، ولكن هل تعلم أن للبصل الكثير من الفوائد الهامة للشعر ويعزز الدورة الدموية لفروة الرأس ويصل للشعر كمية الأكسجين الذي يحتاجها والعناصر الغذائية الهامة لبصيلات الشعر، ونحن اليوم سوف نتعرف سوياً على كيفية الاستفادة من ماء البصل للعناية الجيدة بالشعر، تعرفي عليها بنفسك.

يعد البصل من أهم المكونات التي تساعد على زيادة طول الشعر وكثافته، لما يوجد به نسبة كبيرة من الكبريت ومضادات الأكسدة والبروتينات الهامة للشعر الذي يزيد من نمو الشعر وقوته، من خلال تطبيق ماء البصل بشكل مباشر على فروة الرأس لكي منع تساقط الشعر ويعالج الثعلبة، الذي يضر بصيلات الشعر ويقلل من تساقط الشعر ويحفز نموه من جديد.