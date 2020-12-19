مكون رهيب يخترق فروة الشعر وينمو شعرك بغزارة ولن يتساقط نهائيا ويحارب الصلع والشيب

مكون رهيب يخترق فروة الشعر وينمو شعرك بغزارة نحن نعاني بشكل دائم من مشكلة تساقط الشعر ووجود الكثير من فراغات الشعر والصلع المبكر، ولكن هل تعلم أن للبصل الكثير من الفوائد الهامة للشعر ويعزز الدورة الدموية لفروة الرأس ويصل للشعر كمية الأكسجين الذي يحتاجها والعناصر الغذائية الهامة لبصيلات الشعر، ونحن اليوم سوف نتعرف سوياً على كيفية الاستفادة من ماء البصل للعناية الجيدة بالشعر، تعرفي عليها بنفسك.مكون رهيب يخترق فروة الشعر وينمو شعرك بغزارة ماء البصل لتحفيز نمو الشعر
يعد البصل من أهم المكونات التي تساعد على زيادة طول الشعر وكثافته، لما يوجد به نسبة كبيرة من الكبريت ومضادات الأكسدة والبروتينات الهامة للشعر الذي يزيد من نمو الشعر وقوته، من خلال تطبيق ماء البصل بشكل مباشر على فروة الرأس لكي منع تساقط الشعر ويعالج الثعلبة، الذي يضر بصيلات الشعر ويقلل من تساقط الشعر ويحفز نموه من جديد.وصفات البصل للعناية الجيدة بالشعر
- يتم مزج عصير البصل مع بعض الزيوت العطرية مثل زيت النعناع وزيت شجرة الشاي وزيت أكليل الجبل من أجل التخلص من رائحة البصل وزيادة نعومة الشعر والتخلص من القشرة وزيادة طوله ولمعانه.
- القيام بتقطيع ثمرة من البصل وتوضع بالخلاط الكهربائي ونستخرج عصير البصل ويطبق على قطعة من الشاش ويعصر ونأخذ مائه، ويدلك فروة الرأس به مع التركيز على المناطق التي تعاني من الصلع المبكر، ويترك لمدة ثلث ساعة ونقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو الخفيف، مع الحرص على تكرار الوصفة بشكل يومي من أجل الحصول على أفضل النتائج.
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