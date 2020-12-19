طريقة عمل ايلاينر العيون الفخم في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

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يعتبر ايلاينر العيون من مستحضرات التجميل الأساسية، التي تظهر وتصف جمال العيون ولا يكتمل المكياج بدونه، فهو الذي يمنح العين الرسومات العريضة البارزة التي لا مثيل لها ويتناسب مع كل العيون، وكثير من النساء تبحث عن طريقة عمل مكياج جذاب وثابت وساحر يدوم طول اليوم، ويعطي العين الجاذبية والجراءة عند رسم العين به، فهو مشهور في بلاد الخليج ترسم بهي المرأة العربية عيونها لتظهر ما فيها من جمال، ويوجد له أنواع وأشكال كثيرة سوف نتحدث عنها من خلال موقع ثقفني، وعلى طريقة عمل هذا المستحضر التجميلي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.
ألوان ايلاينر العيون
يحتوي على بعض الألوان الجميلة وهى كما يلي:-
- الأزرق المزدوج وهو يتناسب مع المكياج القوي.
- الأبيض المجنح وهو من صيحات العام الجديد .
- الأخضر للعيون الصغيرة وهو يمنح العين الوسع والبروز.
المكونات
يحتوي ايلاينر العيون على مكونات بسيطة وهى كما يلي:-
- قلم كحل.
- فازلين أبيض طبي.
- شمعة.
- علبة كحل فارغة.
طريقة التحضير
يتم تحضير ايلاينر العيون في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار قلم الكحل ونشقة في المنتصف ونخرج الباطن منه.
- بعد ذلك نقوم بإحضار ملعقة كبيرة ونضع الكحل، ثم نضيف قليل من الفازلين ثم نقوم بإشعال الشمعة.
- نقوم بوضع الملعقة فوق الشمعة حتى تذوب المكونات تماماً.
- بعد أن يتم ذوبان الخليط نحضر العلبة الفارغة ونضع الخليط، ثم نضع العلبة في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى تتماسك وبكدة تكون جاهزة للاستخدام.
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