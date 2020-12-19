تحضير كيك البسكويت الباردة بالشوكولاتة سهلة وسريعه بدون فرن

تحضير كيك البسكويت الباردة بالشوكولاتة كيكة البسكويت البارد بالشوكولاتة من أشهى أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، كما أنها من الأطعمة المناسبة لاستقبال الضيوف وسريعة التحضير وبمكونات بسيطة ولكنها ذات طعم مميز، دعونا الآن لندخل في تفاصيل تحضيرها وأيضاً المكونات المستخدمة.تحضير كيك البسكويت الباردة بالشوكولاتة
تعرفي معنا على الخطوات المتبعة لعمل كيكة البسكويت في المنزل وبطعم أفضل من أشهر محلات الحلويات:المكونات:
- عبوتان من البسكويت.
- عبوة من الكريم شانتيه
- كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقتين من مسحوق القهوة.
- القليل من القرفة.
- كوب من السكر البودرة.
- ظرف فانيليا.
- ملعقتين من مسحوق الكاكاو.
2 كوب من السكر المطحون.
نصف كوب من الزبدة المذابة.
فارماسيلي.
فانيليا سائلة.
ملعقتين من الحليب.طريقة التحضير:
- يتم خلط كلاً من الحليب والقرفة ومسحوق الكاكاو والفانيليا والسكر وتخلط بشكل جيد بالمضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات.
- ونقوم بوضع قطعة من البسكويت بالمزيج، وتقلب بخفة حتى تتشرب قطعة البسكويت المزيج، ومن ثم تنقل بملعقة عريضة وتوضع في طبق واسع.
- ونقوم بنفس الخطوة مع قطعة أخرى من البسكويت وتوضع فوق طبقة البسكويت الأولى والقيام بنفس الطريقة حتى الانتهاء من كمية البسكويت وعلى أن نضع سبع حبات من البسكويت معاً ومن ثم نبدأ بعمل صف جديد.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزبدة والسكر والفانيليا والحليب من أجل تحضير الكريمة وتخفق بشكل جيد.
- نقوم بتوزيع الكريمة على حواف البسكويت بسكينة معدنية ومن ثم تغطى بالفارماسيلي بكافة الحواف، وتوضع بالثلاجة حتى تبرد وتتماسك.
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