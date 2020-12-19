تحضير كيك البسكويت الباردة بالشوكولاتة سهلة وسريعه بدون فرن

تحضير كيك البسكويت الباردة بالشوكولاتة كيكة البسكويت البارد بالشوكولاتة من أشهى أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، كما أنها من الأطعمة المناسبة لاستقبال الضيوف وسريعة التحضير وبمكونات بسيطة ولكنها ذات طعم مميز، دعونا الآن لندخل في تفاصيل تحضيرها وأيضاً المكونات المستخدمة.

تحضير كيك البسكويت الباردة بالشوكولاتة

تعرفي معنا على الخطوات المتبعة لعمل كيكة البسكويت في المنزل وبطعم أفضل من أشهر محلات الحلويات:

عبوتان من البسكويت.

عبوة من الكريم شانتيه

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتين من مسحوق القهوة.

القليل من القرفة.

كوب من السكر البودرة.

ظرف فانيليا.

ملعقتين من مسحوق الكاكاو.

2 كوب من السكر المطحون.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

فارماسيلي.

فانيليا سائلة.

ملعقتين من الحليب.