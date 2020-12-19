طريقة عمل ماسك الشوفان بالحليب لشد الوجه وتفتيحه في المنزل

يعتبر ماسك الشوفان بالحليب ، من أنواع المسكات التي تحافظ على نضارة البشرة ونعومتها وتعيد لها الحيوية، وذلك لأنه يحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تحمي الوجه من التجاعيد ويقاوم علامات تقدم العمر، وهو يعتبر مقشر طبيعي يعمل على إزالة الخلايا الميتة، وظهور الخطوط والتجاعيد بالوجه مشكلة كبيرة تعاني منها الكثير من النساء، فمنهم من يلجأ لعمليات التجميل، ومنهم من يضع الكريمات الضارة التي تحتوي على مواد كيميائية تسبب مشكلة أكبر، فلذلك قومنا بعمل ماسك طبيعي في المنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك الشوفان بالحليب لشد الوجه وفوائده على للبشرة.

مكونات عمل ماسك الشوفان بالحليب

يحتوي الماسك على بعض المكونات البسيطة التي تمنح وجهك بريق ولمعان وهى كالتالي:-

ثلاث ملاعق من الحليب السائل. 2 ملعقة من دقيق الشوفان. 2 حبة من اللوز الناعم. ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يتم تحضير ماسك الشوفان بالحليب بالخطوات التالية:-

نقوم بإحضار إناء صغير ثم نضع دقيق الشوفان والحليب السائل وملعقة الليمون واللوز الناعم مع بعض ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

قومي بدهن الماسك على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يمتص الوجه الخليط ويجف تماماً.

بعد مرور النصف ساعة قومي بفرك الوجه بلطف حتى تحصلي على وجه مشدود.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك بالماء البارد وسوف تلاحظي الفرق، كرري الوصفة مرتين في الاسبوع حتى تحصلي على وجه مشدود ولامع.

ماسك الشوفان بالعسل والسكر والليمون لإزالة شعر الوجه

نضع ملعقة من الشوفان الخشن وملعقة من العسل وملعقة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض، ثم نقوم بوضع الماسك علي الوجه، ونتركه لمدة ربع ساعة بعد ذلك نقوم بفرك الوجه بالأيدي، سوف تلاحظي إزالة الشعر بشكل جيد.

فوائد الشوفان للوجه

يمتلك الشوفان العديد من الفوائد التي لا تضر بالوجه وهى كما يلي:-

يساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة ويمنح البشرة اللمعان. يمنع ظهور حب الشباب والبثور المزعجة. يساعد على تفتيح البقع الداكنة ويزيل الاسمرار. يحتوي على مادة الزنك التي تمنع جفاف الجلد. يعالج الحكة والالتهاب. يعمل على تنظيف البشرة من الشوائب والأوساخ. يحمي الجلد من الأشعة الفوق بنفسجية والمواد الكيمائية.