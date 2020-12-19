أقوي وصفات طبيعية لتبييض المناطق الحساسة والابط والجسم بالكامل تبييض فورى

أقوي وصفات طبيعية لتبييض المناطق الحساسة والابط إذا كنت تعانين من اسمرار المناطق الحساسة وظهور البقع الداكنة بها ولن تجدين الحل المناسب حتى الآن يمكنني أن أطلعك على أفضل المكونات الطبيعية المفيدة جداً لبشرتك والتي تساهم في التفتيح والتنعيم، فتجنب استخدام المنتجات الذي يقال أنها تعمل على تبيضها وتنعيمها لأنها تترك عليها أثر سيء جداً على الجلد والبشرة.

أقوي وصفات طبيعية لتبييض المناطق الحساسة والابط

هناك الكثير من الوصفات التي يمكن أن تستخدم في تبيض المناطق الحساسة ومنها:

وصفة الصابون لتبيض المناطق الحساسة:

هي واحدة من أفضل الوصفات التي يمكن أن تستخدميها في المنزل لتبيض وتنعيم المناطق الحساسة فما عليك سوى أن تحضرين صابونة اليوكو بالحليب وصابونة الغار وصابونة زيت الزيتون أو صابونة الحبة السوداء. و2 كوب من ماء الورد وكوب ماء عادي وملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو، وبعدها احضري قدر ابشري به الصابون وضعيه على نار هادئة ومن ثم يضاف ماء الماء وقلبي جيداً حتى أن يذوب الصابون ويرفع بأن أن تتأكدين بأنه ذاب تماماَ وضيفي له زيت اللوز الحلو وقلبي حتى أن يتكون لديكِ خليط كريمي يتم استخدامه 4 مرات في الأسبوع على المناطق الحساسة كمساج للركبتين والكوعين مع اتباع حركات دائرية لمدة 15 دقيقة ومن ثم تنظيفه بالماء، كما يمكن استخدام الوصفة على الوجه وتترك لمدة 5 دقائق مرة واحدة في الأسبوع مع استخدام اللوفة المغربية لتدليك الوجه وشطفه بعد ذلك بالماء الفاتر.