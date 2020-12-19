حواجبك خفيفة في ثواني اصبغي حواجبك بملعقة حنة في المنزل لحواجب جذابة وجميلة

تعاني العديد من الفتيات من الحواجب الفارغة نتيجة استخدام مساحيق التجميل بصورة خاطئة أو نتيجة التعامل مع الحواجب بصورة خاطئة، وقد يرجع السبب إلى سقوطها بدون مقدمات أو أسباب لذلك دعت الحاجة لصيغ تلك الأماكن الفارغة، بواسطة بعض المواد التجميلية مثل الحنة التي تساعد بشكل كبير فى رسم الحاجبين بطريقة جميلة، ولكنها تظل لفترة قصيرة.

الحنة الجاهزة للحاجبين

يمكن استخدام الحنة الجاهزة من خلال رسمها بواسطة أقلام الحنة المخصصة للحواجب والتي يتم استخدامها من خلال وضع كمية مناسبة من الفازلين حول الحاجبين، والقيام برسم الحنة لضمان ضبطها بالشكل الجميل، كما يمكن تجهيز حنة بالمنزل حسب الدرجة المطلوبة واستخدامها لرسم الحواجب.

يمكن استخدام زيت الخروع يومياً على الحاجبين فهو يعمل على تكثيف الحواجب سريعاً من خلال نمو الشعر.

يمكن تسييح الهلام الموجود داخل الصبار عن طريق تسريحه وإضافة بعض الزيت من جوز الهند أو الألوفيرا فهو يساهم فى تلميع وترطيب الحاجبين كما يعزز قدرة الشعر على النمو، حيث تستخدم تلك الطريقة عبر وضعها على الحاجبين وتركها لساعة بصورة يومية.

وصفات لتكثيف الحاجبينتحضير الحنة الجاهزة

مكونات الوصفة:-

كيس من الحنة الجاهزة.

مقدار مناسب من الماء.

قلم لرسم الحنة.

طريقة التحضير:-

نقوم بتفريغ كيس الحنة داخل وعاء الوصفات.

نضيف الماء بالتدريج على الحنة ونقلب جيداً.

نقوم بوضع الحنة داخل القلم للبدء برسمها على الحاجبين والمناطق الفارغة.

نقوم بعدها بدهن منطقة فوق الحاجبين بالفازلين لمنع وصول الحنة لها.

ثم نقوم برسم الحنة ونتركها من ثلث ساعة حتى نصف ساعة.

نحضر قطنة مبللة ونبدأ بإزالة الحنة من على الحاجبين.

حنة بزبدة الشيا

مكونات الوصفة :-

ربع ملعقة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة من الحنة.

ماسكرا فارغة.

ماء.

طريقة التحضير:-