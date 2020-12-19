القضاء علي قشرة الشعر نهائياً .. بعض النصائح الفعالة

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يعاني العديد من الأشخاص من وجود قشرة في شعرهم بكثرة، ويريدون القضاء عليها وعلاجها، وعليه فأننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، كيفية القضاء علي قشرة الشعر وعلاجها بشكل نهائي، حيث أنها تسبب العديد من المشاكل للشخص، فتعمل علي ضعف الشعر والعديد من المشاكل الأخري.علاج قشرة الشعر نهائياً
نقدم لكم خلال الفقرات التالية، طريقة علاج قشرة الشعر والقضاء عليها نهائياً، من خلال الخطوات التالية:
- على الشخص الذي يعاني من القشرة استخدام زيت الزيتون بشكل دائم ووضعه علي الشعر وغلغلته إلي داخل الشعر بأكمله حتي يصل إلي فروة الرأس نفسها، ويتم تكرار هذا بشكل مستمر حتي تنتهي القشرة بشكل كامل، وسوف تلاحظ الفرق منذ أول أسبوع.
- عدم استخدام كريمات الشعر بكثرة، لأنه وبشكل طبيعي تقوم فروة الرأس بإفراز العديد من الزيوت الطبيعية التي تفيد الشعر بشكل طبيعي، ومع توجد الكريمات بكثرة مع الزيوت الطبيعية التي يفرزها الشعر فإن هذا يجعل الشعر يصاب بالقشرة، وإذا كان مصاب بالقشرة فعلاً فإنها تزداد.
- المحافظة علي غسل الشعر جيداً بشكل يومي، ويكون غسله بالماء الدافئ، وهذا يساعد علي التخلص من القشرة بشكل نهائي ومن أي مواد خارجية علي الشعر تؤدي إلي تكون القشرة.
- من الأفضل أن يكون الشامبو الذي يستخدمه الشخص هو شامبو من النوع الطبي، بمعني أن يكون من أحد مكوناته عنصر الزنك، حيث أن عنصر الزنك يساعد علي التخلص من القشرة، والشامبو الطبي يجب أن يتم استخدامه بعد استشارة طبيب الجلدية.
- غسل الشعر بالخل.
- تذويب معلقة من الملح وإضافتها علي الشامبو التي يتم غسل الشعر به.
- المحافظة علي أن تكون فرشاة الشعر التي يستخدمها الشخص تكون نظيفة، فإن عدم نظافتها يؤدي إلي تكون الجراثيم وبالتالي يكون الشخص معرض للإصابة بتكون القشرة في الشعر.
- المحافظة علي تناول الأطعمة التي تحتوي علي فيتامين ب.
- المحافظة علي تناول الأطعمة التي تحتوي علي فيتامين أ.
- المحافظة علي تناول الأطعمة التي تحتوي أي فيتامينات أخري، حيث أن الفيتامينات تساعد علي تغذية الشعر وتعمل علي تنشيط الدورة الدموية للجسم.
- تناول العديد من الخضراوات.
- تناول العديد من الفواكة.
- عدم تناول الوجبات السريعة.
- عدم تناول المشروبات الغازية.
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