تكثيف الشعر .. تعرفي على أهم الطرق الفعالة للحصول على شعر كثيف وقوي

يعاني الكثير من الأشخاص من خفة وتساقط الشعر، رجالاً كانوا أو نساءً، وهناك العديد من الأدوية والكريمات التي تساعد علي تقليل ومنع ذلك، وأيضاً يوجد العديد من الوصفات الطبيعية المجربة والتي تكون آمنة بنسبة كبيرة جداً ولا يوجد منها أي أضرار وتعمل علي تكثيف الشعر وتطويله بكل أمن، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا، سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أفضل الطرق التي تقوم من خلالها بتكثيف الشعر.

تكثيف الشعر في أسبوع (نظام مُجرب)

إليكم متابعينا الكرام ومن خلال موقعنا، أفضل وصفات تكثيف الشعر في اسبوع مجرب، موضح كالتالي:

وضع زيت الخروع علي الشعر.

وضع زيت الزيتون علي الشعر.

وضع زيت الثوم علي الشعر.

دهن الشعر بزيت الكتان وزيت وجوز الهند معاً.

دهن الشعر بزيت الجوجوبا.

دهن الشعر بخليط من زيت اللافندر مع زيت الروزماري مع زيت الزعتر مع زيت الجوجوبا.

خلط زيت المرمرية مع زيت جوز الهند ووضعه علي الشعر.

خلط زيت المرمرية مع زيت الزيتون ووضعه علي الشعر.

تدليك الشعر وفروة الرأس بزيت الأركان.

تدليك فروة الرأس والشعر بزيت فيتامين هـ.

خلط الثوم المفروم مع زيت الزيتون ووضعه علي الشعر.

زيت أملا مع ليمون ووضعه علي الشعر.

عصير كركديه مع زيت السمسم وعمل حمام زيت للشعر.

بذور الكمون المطحونة مع زيت الزيتون وعمل حمام زيت للشعر.

تدليك فروة الرأس والشعر بمياه الشاي الأخضر الدافئة.

طحن أقراص من البيوتين وخلطها مع زيت الأركان وتدليك الشعر بها.

وضع حليب جوز الهند علي الشعر وتركه لمدة يوم كامل علي الشعر وبعد مرور اليوم يتم غسله بشكل جيد.

خل التفاح وتخفيفة بالمياه ووضعه علي الشعر وشطفه بعد ساعة.

تكثيف الشعر من الأمام

إليكم متابعينا الكرام ومن خلال موقعنا، أسهل خلطات تكثيف الشعر من الأمام، موضح كالتالي:-

وصفة عصير البصل مع العسل: يمكنك عمل عصير من البصل ووضع كمية قليلة جداً من العسل عليه، وخلط المكونات جيداً، ووضع الخليط علي الشعر وتدليكه بشكل جيد، وترك الخليط علي الشعر لمدة ساعتين، وبعدها يتم غسل الشعر بشامبو، وإذا ظل هناك رائحة في الشعر يتم وضع زيت من الورد علي الشعر.

أي زيت من الزيوت السابقة مع البيض: خفق بيضة ووضع زيت معها، وخلط المكونات جيداً، ووضع الخليط علي الشعر وتدليكه بشكل جيد، وتركه علي الشعر لمدة ساعتين علي الأقل، وبعدها يتم غسل الشعر بالشامبو الخاص بك، وإذا ظل هناك رائحة في الشعر يتم وضع زيت من الورد علي الشعر.